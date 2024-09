Google pixel 9 je kompakten in zmogljiv pametni telefon

Kot smo že pisali, so Googlovi telefoni pixel končno na voljo tudi pri nas. Tokrat si bomo pobliže ogledali osnovni model pixel 9, ki bi ga lahko še najlažje primerjali z Applovim iphonom 15 ali Samsungovim galaxyjem S24. Gre za dokaj kompakten pametni telefon – če lahko napravi s 16-centimetrskim zaslonom sploh še rečemo kompaktna – za dokaj ugodno ceno za premijski izdelek: zanj je treba odšteti malo nad tisoč evrov. Kar je malce nenavadno, saj je Google v svojih uradnih sporočilih za javnost maloprodajno ceno postavil na 929 evrov. Ampak pustimo to in raje poglejmo, kaj ponuja pixel 9.

Prefinjen videz in kompaktna oblika

Privlačna oblika

Google pixel 9 zelo lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Google pixel 9 šarmira že s podobo. Na test sem prejel primerek v porcelanasti barvi, na voljo pa je še v črni, pastelno zeleni in barvi rožnate potonike. Domiselno so se lotili tudi izbokline za kamere, ki je postavljena vodoravno in daje telefonu drugačen videz. Na hrbtni strani je samo še črka G, in to je to. Ogrodje in ravni robovi so iz aluminija in dajejo telefonu še večji občutek prefinjenosti. Pixel 9 je odporen proti vodi in prahu po standardu IP68, kar pomeni, da zdrži pol ure poldrugi meter globoko pod vodo. A itak ga ne bomo metali v bazen. Originalni silikonski ovitek dobro zaščiti steklene stranice in niti ne skazi podobe telefona, ga pa nekoliko poveča. Novega uporabnika zna na začetku malce zmesti postavitev stranskih tipk, saj sta nameščeni ravno obratno, kot smo vajeni pri drugih androidih: tipka za vklop/izklop je zgoraj, za glasnost spodaj.

Googlovi pixli so precej pozno prišli na slovenski trg.

Čisti android

Kamera ponuja vrsto snemalnih načinov, nima pa »pro« načina za podrobnejše ročno nastavljanje. FOTO: Staš Ivanc

Ko že omenjam android, gre pri pixlu za pravo puristično doživetje, saj je nanj naložen Googlov operacijski sistem android, kot so si ga pri Googlu zamislili: brez uporabniških vmesnikov in dodatne navlake. Pri tem Google obljublja kar sedem let posodobitev operacijskega sistema in varnostnih posodobitev, ki jih bo naš telefon kajpak prejel prvi. Kupci pixlov 9 prejmejo tudi trimesečno naročnino na storitev youtube premium, šestmesečno naročnino na telovadno storitev fitbit premium (kompatibilna z Googlovimi pametnimi urami) in šest mesecev brezplačne uporabe storitve google one AI premium 2 TB (nadstandardni UI 2 TB, ki prinaša dva terabajta prostora za shranjevanje v oblaku, uporabo napredne umetne inteligence gemini advanced, integracijo umetne pameti v Googlovih storitvah gmail, dokumenti in še kaj). Škoda je le, da vse to velja le za nove uporabnike, po izteku brezplačnega obdobja pa bo treba plačevati naročnino, ki v primeru storitve google one AI premium 2 TB velja 21,99 evra na mesec. Torej le za resne uporabnike.

Čisti android, nadgrajen z umetno inteligenco

Strojna oprema

Pixel 9 je opremljen z Googlovim novim procesorjem tensor G4, ki je sicer malce počasnejši od snapdragona 8 gen 3, kakršnega imajo premijski samsungi, a je še vedno hudo zmogljiv, še posebno v navezi s kar 12 GB rama. Izbiramo lahko med 128 in 256 GB pomnilnika (kar mu seveda dvigne ceno), medtem ko reže za spominsko kartico ni. A itak Google (tako kot Apple) računa, da bomo izbrali kak njegov paket oblačne shrambe in storitev. Baterija s kapaciteto 4700 mAh brez težav zdrži ves dan, podpira pa hitro polnjenje s 27 vati, ki ga v pol ure napolni do 55 odstotkov. Kitajci na tem področju zmorejo še kaj več.

Še v ovitku FOTO: Staš Ivanc

Kamere so odlično izkažejo, pa čeprav imamo na voljo le glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk in novo ultra širokokotno kamero z 48 MP, pri čemer obe obvladata samodejno ostrenje, kar pri Applu in Samsungu še vedno ni nekaj samoumevnega. Fokusirati zna tudi selfie kamera, kar je vedno dobrodošlo. Kljub odsotnosti telefoto kamere lahko brez večjih izgub sliko povečamo za dvakrat, škoda pa je, da pixel 9 nima fotografskega »pro« načina, kjer bi lahko več stvari nastavljali sami. Pri fotografiranju in še marsičem nam pomaga umetna inteligenca, a o tem enkrat drugič v posebnem članku.

Zmogljiv procesor in dober nabor kamer

Skratka, google pixel 9 je odličen telefon, ki ponuja prvinski android, napredne UI funkcije in odlično strojno opremo, hkrati pa je nekaj novega pri nas.