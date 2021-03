Glas vpijočih lovcev v kmetijski puščavi

Tudi to pomlad so v Slovenskih goricah mnoga grmišča in žive meje pogoltnili ognjeni zublji. Še več, kmetje so posekali celo zadnje remize, se pravi naravna zatočišča za malo divjad, ki tako dobesedno izgublja tla pod nogami. Zgodba se ponavlja iz leta v leto, lovci z naravovarstveniki pa lahko le nejevoljno opozarjajo na posledice škodljivega ravnanja v naravnem okolju. Očitno zaman, saj vedno znova poslušajo le prazne obljube in nemo spremljajo, kako se vse skupaj spreminja v pusto kmetijsko pokrajino. Posekan in požgan rob ob njivi je zdaj brez življenja. FOTO: MARJAN TOŠTudi ob vodotokih ...