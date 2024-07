Gala plesni večer na Kongresnem trgu v Ljubljani

Mednarodna univerza Alma Mater Europaea s sedežem v Mariboru in enotami po vsej Sloveniji, h kateri spada tudi Akademija za ples, je na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravila vsakoletni gala plesni večer. Pravzaprav plesno produkcijo plesalcev in glasbenih gostov, ki so s svojimi duhovitimi, raznolikimi in energetsko nabitimi koreografijami navdušili občinstvo.

Dr. Barbara Toplak v družbi dr. Ludvika Toplaka, rektorja AMEU, Sveborja Svečaka, dekana Akademije za ples, in Gabrijela Glavice FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Gre za koreografije, nastale skozi študijsko leto. Oblikovale so se v čudovit kolaž ustvarjalne sile različnih generacij in umetniških področij,« je uvodoma povedala dr. Barbara Toplak, ki opravlja funkcijo glavnega tajnika na AMEU. Študentkam in študentom, ti na Akademijo za ples prihajajo iz kar osmih držav, so se pridružili glasbeni gostje, ki so dodatno obogatili večer. Kristijan Korat na klavirju, Maša Tiselj in Gašper Oblak kot igralca v muzikalu.

Svebor Svečak, dekan Akademije za ples, v družbi Maše Kagao Knez in Rosane Hribar FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Gibanje se dotika tako tehnike, čarobnosti, discipline kot tudi intuicije. Še več. Toliko vsebine kot oblike je rek Pina Mlakarja, ki mu vsako leto sledimo študenti in predavatelji,« je poudarila Rosana Hribar, vodja Katedre za sodobni ples, ki je dogodek na Kongresnem trgu pripravila že tretjič. Njihove misli pa so že usmerjene v avdicije in pripravo programa za prihodnje šolsko leto, ki bodo potekale v Centru Premik v Ljubljani 7. in 21. septembra.