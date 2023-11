Blaža Švaba poznamo kot frontmana Modrijanov, zadnjih deset let pa tudi kot televizijskega voditelja. Kar sedem let sta z Darjo Gajšek vodila Slovenski pozdrav, slaba tri leta oziroma sedem sezon zapored pa sta bila z Melani Mekicar sinonim oddaj V petek zvečer, v katerih smo lahko slišali tudi številne edinstvene glasbene priredbe, ki so jih v živo spremljali Diamanti. Toda po novem letu oddaje ne bo več na sporedu, začasno se od televizije poslavlja tudi Švab, a pravi, da ostaja njen sodelavec. Zadnjih deset let ste opravljali dve zahtevni službi hkrati, saj ste bili tako na televiziji kot...