Duhovnik Karel Gržan: Ko te pokliče ljubezen, moraš odgovoriti

Tam v Konjskem Vrhu, streljaj od Luč, je svoj mir, mirno zapišemo, daleč od ponorelega sveta našel mislec, duhovnik in pisatelj, 66-letni Karel Gržan. Na samotni kmetiji mu družbo dela prijazna in mila kobila Kapra, v teh tednih mu nagaja zdravje. Življenje ga preizkuša. Prizna, da je malce tudi sam kriv za to. Živi na način, ki je sodobnemu človeku tuj. Pri Karlu Gržanu se sliši tišina, njegove besede postavljajo ogledalo svetu in družbi, ki sta padla s tečajev. Njegove besede nehote vzpodbujajo človeka k spraševanju o lastni biti. Ko sem prihajal do vas, ste mi poslali točna navodila. Tudi ...