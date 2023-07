Občina Brežice je zagotovo turistom ena bolj zanimivih občin v državi, poleg Term Čatež, ki veljajo za največji vodni park v osrednji Evropi, in vse bolj priljubljenih term Paradiso ima obiskovalec v tem delu Posavja kaj videti in obiskati. Naj ob številnih naravnih znamenitosti krško-brežiškega polja v mozaiku kulturnih znamenitosti omenimo le stari železni most, ki v dveh lokih prečka Krko in Savo, mogočni brežiški grad in obnovljeni vodovodni stolp, vse bolj prepoznavna turistična točka pa je tudi Banova domačija v Artičah. Obnovljena je v starem slogu – tu je ujeta preteklost, v starem ske...