Domača telovadnica: Gor in dol v mizici

Statična vaja plank ali mizica je osnova za močno jedro. Poleg držanja mizice se pri tokratni vaji dvigujemo v položaj sklece in se spuščamo nazaj dol. Pred izvedbo vaje položite podlahti v širino ramen, prav tako tudi stopala. Teža naj bo razporejena zadaj na prste, spredaj pa na celotne podlahti. Komolci naj bodo točno pod rameni, ramena pa potisnete proti tlom (tako aktivirate lopatice).

Pred izvedbo vaje položite podlahti v širino ramen. FOTOGRAFIJE: DEJAN JAVORNIK

Položaj stabilnosti je zdaj odličen, zdaj pa stisnite popek k sebi. Predstavljajte si, kako z njim zavarujete hrbtenico, obenem pa stisnite zadnjico in dvignite boke do višine ramen. Tako bo hrbet poravnan v horizontali, pogled pa usmerite predse. Nato dlan leve roke položite na mesto, kjer je bil komolec leve roke, in iztegnite levo roko, nato pa priključite v dvig še desno roko. Potem se spustite spet z levo roko nazaj, na isto mesto, da pridete v položaj mizice.

Izmenično začenjajte najprej z eno in potem tudi z drugo roko. Vajo ponovite vsaj 10-krat. Pogoj za pravilno izvedbo je, da je telo ves čas v pravilnem položaju.