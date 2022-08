Divji zahod v Preboldu

Društvo prijateljev mladine Prebold je v Aninem domu znova pripravilo tako imenovani kavbojski kamp. Prvič so ga organizirali leta 2019, 2020. je odpadel zaradi korone, lani so ga izpeljali v omejenem obsegu, letos pa je znova zaživel. V Aninem domu v Preboldu se ga je udeležilo kar 52 osnovnošolcev, več prostovoljk Društva prijateljev mladine Prebold (DPMP) in kar 27 Američanov, od tega 11 takih, ki živijo v Sloveniji, 16 pa jih je pripotovalo na kamp iz ameriške zvezne države Teksas in ob prihodu niso znali niti besede slovensko. No, morda le ime slovenskega zvezdnika košarkarskega moštva iz Dallasa v Teksasu Luke Dončića.

Ves teden so se družili ob skupnih igrah, ustvarjanju na delavnicah, učenju angleščine in športno-zabavnih aktivnostih. Program so vsako dopoldne začeli s plesom in ameriškimi pesmimi, ki so zbrane dobro ogrele. Dogajanje se je nato nadaljevalo po skupinah. Nekateri so začeli s poukom angleškega jezika, drugi z ameriškimi igrami, tretji z ustvarjanjem. Do konca vsakega dne so vsi otroci sodelovali pri vseh dejavnostih, vmes pa še malicali in imeli kosilo v kuhinji OŠ Prebold.

Rdeča nit dogajanja je bila seveda kavbojska in udeleženci so se preizkusili v metanju podkev, hitrostni ježi (neživih) konjev, skakanju v vrečah in lovu za pobeglim roparjem. Vse seveda predvsem v angleškem jeziku in z nasmeškom na obrazu. Otroci so si izboljšali znanje angleščine in Teksašane naučili povedati kaj po slovensko.

Kot nam je povedal glavni organizator kampa Randy Bell, pastor Evangelijske krščanske cerkve v Velenju, so se tudi letos z veseljem odzvali vabilu Mojce Štruc, vodje preboldskega društva prijateljev mladine. »Tako kot prvo leto smo k sodelovanju povabili tudi naše rojake iz Teksasa in s tem uspešno nadaljujemo zastavljen koncept Cowboy Campa, kakršnega smo imeli že prvo leto. Vsi smo bogatejši v srcu in tudi po znanju, ki so si ga pridobili otroci ter tudi vsi mi, ki smo skupaj z njimi res uživali v tem okolju Aninega doma in Prebolda. Američani, ki živimo v Sloveniji, smo zaljubljeni v lepote te države in tukajšnje življenje, ki so ga zdaj vsaj malo spoznali tudi naši rojaki iz Teksasa. Tudi oni so navdušeni nad kampom in Slovenijo ter slovensko hrano, ki so jo za nas pripravljali v šolski kuhinji,« je povedal Randy.

Neutrudna zakonca Randy in Joan Bell Fotografije: Darko Naraglav

Pastorjeva žena Joan Bell pa je poudarila, da je Slovenija njen dom in da je ne bi zamenjala za nobeno drugo državo. Podobno meni Sarah Pursley, ki je v Sloveniji že pet let in pol in prav tako deluje v evangelijski cerkvi v Velenju in poučuje angleščino. »Vesela sem, da lahko sodelujem na tovrstnem kampu že vse od začetka. Res je lepo, zanimivo in poučno, tako za otroke kot za vse nas, ki z njimi delamo, ustvarjamo, se učimo in zabavamo. Kar prehitro je minilo teh nekaj dni. Razšli se bomo z res lepimi občutki in polno spominov, hkrati pa z željo, da se prihodnje leto ponovno dobimo skupaj na že četrtem Cowboy Campu,« je dejala Sarah, ki je leto in pol živela tudi v Ljubljani, kjer je obiskovala tečaj slovenskega jezika. Zanjo je Slovenija raj na zemlji in nadvse vesela in ponosna je, da lahko živi in dela v takšni deželi. Teksašani, ki so bili vsi razen enega prvič pri nas, si niso predstavljali, da je Slovenija tako lepa. Z veseljem se bodo vrnili in jo še bolje spoznali.

Otroci so spoznali ameriške igre.