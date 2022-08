Leta 2005 je Estonija kot prva izpeljala e-volitve, glasovanje je v celoti potekalo po internetu. Baltski državi so sledile Avstralija, Belgija, Brazilija, Nemčija, Indija, Italija, Namibija, Nizozemska, Norveška, Peru, Švica, Velika Britanija, Venezuela, Pakistan in Filipini, ki so državljanom prav tako omogočile volitve na daljavo. Tako navaja spletna enciklopedija wikipedia. Znamenite Sove, tiskanega leksikona Cankarjeve založbe, že dolgo ne uporabljam več, čeprav sem bolj računalniški avstralopitek kot homo sapiens. Ampak tole z digitalizacijo Slovenije se celo meni zdi, kako bi rekel, kam...