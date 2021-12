Deset talentov za zmago: kateri bo slavil?

Zbrali so pogum, premagali strah, se prebili skozi avdicije, navdušili v polfinalnih oddajah – finalisti, ki so najprej prepričali žirante Ano Klašnja, Marjetko Vovk, Lada Bizovičarja in Branka Čakarmiša, zdaj že nestrpno pričakujejo zadnje nastope. V finalni oddaji bodo tudi letos prevladovale pevske točke, manjkalo pa ne bo niti plesnih senzacij in akrobatike.

Tajda pravi, da bi del nagrade namenila v dobrodelne namene, preostalo pa prihranila za prihodnost. Fotografije: POP TV

Petnajstletna Tajda Korče je v prvi oddaji dokazala, da ima izjemno gibljivo telo, v šov pa se je pod dolgem odlašanju končno le prijavila. »Zaradi nove nepozabne izkušnje v življenju,« se veseli finalne oddaje.

Zala in Julija si nekoč želita živeti od glasbe.

Prijateljici iz dua De Liri, 24-letni Štajerki, sta Sloveniji pričarali glasbeno pravljico ob harfi. Zala Kores, študentka socialnega dela, in Julija Bratec Veleski, študentka na Akademiji za glasbo Zagreb, menita, da izstopata s svojim talentom predvsem zato, ker takšne točke v tej oddaji še ni bilo.

Maša Ferme bi z osvojeno nagrado odprla podjetje.

Maša Ferme je tista 27-letnica, ki navdušuje s točkami s hulahup obroči. »Ker želim Sloveniji pokazati, kaj vse se da izvajati s tem okroglim rekvizitom, in želim, da se mi mogoče kdo pridruži,« je povedala o svoji odločitvi, da se predstavi na odru talentov.

Marka Stankovića je za petje navdušil Michael Jackson.

Šestindvajsetletni pevec Marko Stanković je na avdiciji navdušil. »Zame so talenti kot olimpijske igre, veliko mi pomenijo,« pravi simpatični Srb, z osvojenim denarjem pa bi brez pomislekov posnel album.

Tamia je 15 let trenirala ritmično gimnastiko in se udeleževala različnih tekmovanj.

Triindvajsetletna Tamia Šeme je Slovenijo navdušila z vratolomnimi cirkuškimi veščinami. »Moja želja je, da bom lahko svoji strasti, ki je cirkuška umetnost, rekla tudi poklic,« pravi Tamia, ki meni, da izstopa zato, ker je odlična v tem, kar počne.

Tina Pezdirec petje vadi tudi po šest ur na teden.

Komaj 13-letna Tina Pezdirec poje že od mladih nog, še posebno pa so ji pri srcu operne pesmi. V oddajo se je prijavila, ker letos zaradi koronavirusa ni imela nastopov, zato je želela stopiti vsaj na oder talentov. Pred nastopom v finalni oddaji je samozavestna, sama pa meni, da izstopa zato, ker ima velik glasovni razpon.

Dino med slovenskimi izvajalci izjemno ceni Jana Plestenjaka.

S petjem bo občinstvo poskušal prepričati tudi Dino Petrić, 27-letni Hrvat, ki je pevsko pot začel na Hvaru, danes pa živi in dela v Zagrebu. Doslej nas je navduševal s petjem v slovenščini, vstopnico v finale si je namreč priboril ravno s pesmijo Ko si na tleh.

Ne zgodi se pogosto, da na oder šova Slovenija ima talent stopita mati in hči.

Dobitnici Aninega zlatega gumba, mati Suzana in hčerka Julija, ki sta v polfinalnem nastopu izbrali čuten plesni nastop, v katerem sta spet združili elemente jazz baleta in sodobnega plesa, si želita tudi s finalnim nastopom ljudem le pokazati, da ju pri vsem, kar počneta, vodi ljubezen.

Mladi glasbenik Martin Arbi pravi, da je glasbeni talent podedoval po dedku.

Ana Grdadolnik je mlada pevka, ki si je v četrti oddaji prislužila največje slavje, saj ji je zlati gumb podelil Lado Bizovičar. Skromno je priznala, da še ne dojema, da se je znašla v finalu, prav tako je bil brez besed 17-letni pevec Martin Arbi, ki je prepričan, da bo zmagal najboljši, najboljša oziroma najboljši kot dvojina. »Verjamem, da bo finalna oddaja res super, vse finaliste zelo spoštujem, saj je vsak od njih res odličen,« je še povedal najstnik v pričakovanju zaključnega spektakla.