Delo na vrtu se počasi končuje

Vstopili smo v jesen, ki nas bo, kot kažejo vremenske napovedi, še nekaj časa razveseljevala z visokimi temperaturami, česar bodo še posebno vesele vrtnine. Kljub temu je oktober čas, ko se dela na vrtu počasi zaključujejo, tla pa je treba pripraviti na zimo in razmišljati o naslednji sezoni. Tako denimo prazne gredice, ki jih ne nameravamo več zapolniti, že zdaj obdelamo in pognojimo, zlasti to velja na območjih, kjer so tla težja in vsebujejo veliko gline. Če jih pognojimo še pred zimo, jih bo mraz še dodatno zrahljal in spomladi bo delo hitreje steklo. Ni pa treba hiteti s pripravo tal, ki so bolj peščena in sipka, ta bodo brez težav počakala na pomlad. Ko nam plodovke, kot so paradižnik, paprika, bučke in kumare, podarijo svoje zadnje sadove, rastline odstranimo. Najbolje jih je izkopati ter odvreči na kompost, če na vrtu upoštevamo kolobar, si zapomnimo ali zapišemo, kaj je kje uspevalo, da bo posevek naslednjo sezono lažje načrtovati. Pobiramo tudi radič, endivijo, brokoli, zelje, rukolo in podzemno kolerabo ter redno režemo špinačo in blitvo.

Lastna semena

Kakšne barve bodo čiliji, ko dozorijo, je odvisno od sorte. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Še nekaj časa lahko v zemlji pustimo feferone in čilije, ki bodo tako razvili primerno aromo in pekočino. Pri čilijih sicer z rednim pobiranjem spodbujamo nastanek novih cvetov in plodov, a zdaj je za to že prepozno, saj tudi če na rastlini opazimo nov cvet, se ta v primernem času ne bo razvil, zato mirne volje počakamo s pobiranjem. Kakšne barve je plod, primeren za uporabo, je odvisno od sorte, vsem pa je skupno to, da ko dozorijo, postane njihova lupina izredno gladka, na videz skorajda svetleča. Če jih nato na rastlini pustimo še nekaj časa, lahko začne lupina pokati. S tem ni nič narobe, je le znak, da je plod povsem dozorel. Čilijev, še posebej tistih bolj pekočih sort, nikoli ne pobiramo z golimi rokami. Zakaj, bo postalo jasno tisti trenutek, ko bomo pozabili, kaj smo počeli, in si pomencali oči. Najbolje si je roke zaščititi z rokavicami in plodove z rastline odrezati z vrtnimi škarjami, namesto da bi jih zgolj odtrgali. Če želimo naslednjo sezono čilije ali feferone vzgojiti iz lastnih semen, nekaj plodov pustimo na rastlini, kolikor dolgo je mogoče, torej dokler temperature tudi ponoči ne padejo pod deset stopinj Celzija.

Preden se lotimo pobiranja čilijev in pekočih feferonov, si roke obvezno zaščitimo, plodove raje režemo z vrtnarskimi škarjami.

Trajnice v zaprt prostor

Ko bazilika zacveti, postane nekoliko bolj grenka. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kljub še vedno precej visokim temperaturam je bazilika najverjetneje že zacvetela, kar pomeni, da so njeni listi nekoliko bolj grenki. Če nas to ne moti, jo mirne volje uporabljamo še naprej, sicer pa jo zgolj pustimo cveteti, da se bodo v okolici zasejale nove rastline. Trajnice, ki ne marajo mraza, počasi začnemo prestavljati v cvetlične lončke ter odnesemo v zaprt prostor. Za zdaj jih lahko še pustimo zunaj, ko bodo ponoči temperature padle do okrog pet stopinj Celzija, pa naj prenočijo pod streho.

Če upoštevamo kolobar, si, ko gredice izpraznimo, zapišemo, kaj je raslo na kateri. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Čeprav se vrtičkarska sezona počasi poslavlja, pa oktobra še vedno sadimo čebulo, ki jo bomo pobrali naslednjo pomlad, od sredine meseca sadimo ozimne sorte česna pa špinačo in zimsko solato.