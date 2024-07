Dejanu in Taji se dogaja

Dejan Dogaja je pred kratkim presenetil svoje oboževalce z novo pesmijo in videospotom z naslovom Obljubim. Posnel jo je s svojim Dogaja bandom, prvič se predstavlja kot avtor melodije in besedila, celoten aranžma pa je napisal Maroš Košir Novak, basist Dogaja banda, ki študira jazz kontrabas in je nedvomno eden tistih, ki bodo v prihodnosti zaznamovali slovensko glasbeno sceno. Posnel je tudi večino inštrumentov za novo pesem.

Videospot za balado so ustvarili na gradu Štatenberg. Foto: Sven Martič

»Zelo sem ponosen nanj in vesel, da vikende preživljamo skupaj na odru,« o njem pove Dejan. Nova pesem Obljubim je nekoliko drugačna od tistih, ki smo jih od Dejana vajeni. To priznava tudi sam. Gre za balado, ki je še kako primerna za poročne slovesnosti. »Verjamem, da takšne pesmi od mene marsikdo ni pričakoval,« pravi Laščan, ki pesmi ni odpel sam, temveč v družbi someščanke Taje Padežnik.

Dejan in Taja sta someščana, moči sta združila tudi na odru. Foto: Sven Martič

Dobra energija

Taja se je Dejan Dogaja bandu kot back vokalistka pridružila na začetku letošnjega leta. Temnolaska z ekipo na odru neizmerno uživa. »Fantje so me zelo lepo sprejeli in med nami je res dobra energija. Mislim, da se to tudi čuti,« pravi Taja, ki se je s svojim vokalom že večkrat dokazala na različnih priložnostnih koncertih v Laškem in okolici. Kot gostja je večkrat zapela s salonskim orkestrom Lucky & The pipes, lani pa smo jo lahko slišali v oddaji V petek zvečer, kjer je kot mlada talentirana pevka zapela v duetu z Manco Druškovič. »Obljubim pa sta prva pesem in videospot, ki sem ju posnela. Najprej smo posneli avdioizdelek v studiu Tadeja Miheliča, bili smo zelo pridni, saj smo jo posneli v enem popoldnevu, ki se je sicer zavleklo pozno v noč. Videospot smo posneli na prekrasni lokaciji, na gradu Štatenberg, ki s svojo čudovito okolico pričara romantično vzdušje. Snemanje videospota je bilo v nasprotju s snemanjem avdioposnetka precej težje, saj smo prejšnji dan igrali in je za lepotni spanec zmanjkalo časa,« v smehu pove Taja in doda, da se je tudi pred kamero počutila odlično, čeprav se je z njo srečala prvič.

Letošnje poletje je zelo delovno. Foto: Sven Martič

Pesem v predalu

Kot še razkrije Dejan Dogaja, pesem Obljubim ni nastala v zadnjem obdobju, stara je približno šest let. »Takrat smo posneli prvi demo posnetek, potem pa se ni zgodilo nič. Vsake toliko sem se spomnil nanjo in jo komu pokazal, saj sem sprva želel, da bi jo posnel kakšen narodnozabavni ansambel. Potem pa sem jo letos v začetku pomladi še enkrat pokazal svoji ekipi in se odločil, da jo bomo posneli kar mi. Če sem iskren, od te pesmi ne pričakujem popolnoma ničesar. To tudi ni moj stil glasbe, ampak sem jo moral posneti in izdati, ker je moja edina avtorska pesem in sem nanjo zelo ponosen,« pravi Dejan, ki si želi, da bi jo nekoč zapel na svoji poroki. Te sicer z njegovo Kiaro zaenkrat ne načrtujeta, a bo tudi za to prišel čas.