Zgodba o cvičku je zgodba o Dolenjski in njenih ljudeh, ki z veliko ljubezni in truda že stoletja negujejo svojo zemljo in njene plodove. Danes cviček že zdavnaj ni več tista kislica, o kateri je nekdaj krožila prenekatera šala, temveč je uveljavljeno pitno vino. Prelomnico so dolenjski vinogradniki dosegli pred dvema desetletjema, ko so sprejeli elaborat o zaščiti cvička PTP, s katerim so natančno določili, kakšno vino mora biti: od barve in okusa do sestave in alkoholne stopnje. A dolenjski vinogradniki ugotavljajo, da morajo zdaj narediti korak naprej. Pri tem ne bodo šli iz okvirov, ki ji...