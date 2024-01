Zbirajo ogorke, da bodo z njimi tlakovali cesto

Asfalt. Beton. Pesek. Gramoz. Tlakovci. Na to običajno pomislimo ob tlakovanju cest. Cigarete povezujemo z umazanimi ulicami, na katerih pristanejo pokajeni in zavrženi ogorki. Toda na Slovaškem so sklenili naracijo te zgodbe obrniti na glavo, zagnati vsesplošno akcijo zbiranja ogorkov in te nato uporabiti za izdelavo asfalta, s katerim bodo tlakovali ceste.

V Bratislavi želijo, da bi ljudje metali čike v za to namenjene zbiralnike. FOTO: EcoButt

Zgolj približno tretjina ogorkov od kar 18 milijard dnevno pokajenih cigaret pristane v smeteh ali zabojnikih za recikliranje. Preostale ljudje mimogrede odvržejo na cesto ali tja, kjer pač potegnejo še zadnji dim. V luči te nič kaj okoljsko zavedne statistike je bratislavsko komunalno podjetje napovedalo nov zagon zbiranja in recikliranja ostankov pokajenih cigaret v letošnjem letu, prve korake pa so naredili že v lanskem prazničnem času. Po božičnih sejmih po Bratislavi je podjetje namreč poskusno namestilo posebne posode za zbiranje cigaretnih filtrov, tako za tiste, ki jih imajo sodobne ogrevalne naprave tobaka, kot za filtre običajnih cigaret. Mestne oblasti upajo, da bodo njihove ulice postale bolj čiste, hkrati pa da bodo tako prispevali k praktični ponovni uporabi odpadkov.

Le kdo bi pomislil, da lahko ogorki postanejo asfalt? FOTO: EcoButt

Revolucionarna zamisel

Zbiranje ogorkov v posebej za to narejenih koših ni nič novega. A revolucionarna je zamisel, da se te lahko reciklira in uporabi pri izdelavi asfalta. Bratislavsko podjetje za ravnanje z odpadki Odvoz a Likvidácia Odpadu (OLO) se je zavezalo, da bodo v tem letu na vseh javnih dogodkih po mestu postavili posebej oblikovane kontejnerje za ogorke. V sodelovanju z mestnim svetom in podjetjema SPAK-EKO in EcoButt pa jih bodo nato predelali v cestni asfalt. »Vsak obiskovalec festivala, sejma, mestnega teka ali katerega drugega urbanega dogodka bo s tem, ko bo pokajeno cigareto odvrgel v za to postavljen zbiralnik, pripomogel k bolj čistim ulicam in hkrati k materialni predelavi tovrstnih odpadkov,« pravi Martina Čechová iz OLO. V skupnem projektu bodo filtre predelali v posebna vlakna, ki bodo postala dodatek pri izdelavi asfalta, s katerim bodo nato oblekli cestne površine.

Slovaško podjetje je prvo, ki je cesto obleklo v asfalt, narejen iz recikliranih ogorkov. FOTO: EcoButt

V Bratislavi upajo, da bodo s tem novim projektom v letu 2024 povečali reciklažo filtrov, a vendarle to ne bo prvič, da jih bodo nato uporabili za tlakovanje ceste. V osrednjem delu države, v mestu Žiar, že obstaja cesta, ki jo je podjetje EcoButt naredilo iz recikliranih ogorkov in velja za prvo tovrstno na svetu. V tistem primeru je EcoButt poleti 2022 po trgovinah za prodajo ogrevalnih naprav tobaka začel zbirati zavržene filtre. A čeprav tega niso obešali na veliki zvon, se je beseda o inovativni možnosti reciklaže hitro razširila med ljudmi, ki so porabljene filtre začeli nositi v trgovine. Podjetje je tako le v letu 2022 zbralo kar 600 kilogramov cigaretnih filtrov, s čimer so pošteno presegli začrtanih 25 kilogramov, kar je bil njihov prvi manjši cilj. Do lanske pomladi je ta cifra že presegla eno tono.