Tretji retrogradni Merkur: čas, da se posvetite odnosom

Čeprav so retrogradni planeti pogost pojav v našem vesolju, ni planeta z večjim retrogradnim ugledom, kot je Merkur. O njem se zadnja leta veliko govori, ustvarja pa asociacije na nesreče, opustošenje, zmedo, zamude in strah. Kaj pa, če bi na to pogledali iz druge perspektive? Kaj pa, če ima kot kozmični učitelj namen, ki je v resnici precej drugačen od trepetanja, ki se je ustvarilo okrog njega? Kaj pa, če preprosto zahteva, da se potopimo malo globlje, da bi prišli do modrosti, ki jo ponuja?

Kaj je retrogradni Merkur? V nasprotju s prepričanji naših prednikov se planet, ko je retrograden, v resnici ne giblje nazaj, čeprav se iz naše perspektive zdi tako. Merkur je bližje Soncu kot Zemlja, kar pomeni, da je njegova orbita krajša in hitrejša. Sonce obkroži v samo 88 dneh v primerjavi z našimi 365, kar pomeni, da nas vsako leto prehiti od tri- do štirikrat. Vsakič, ko Merkur v naši orbiti obkroži Zemljo, ustvari iluzijo gibanja nazaj, in tako se začne retrogradnost. To gibanje v našem kozmosu je, tako kot vsi astrološki dogodki, polno vabil in priložnosti, modrosti in spoznanj, če se jih le odločimo videti in jim prisluhniti. V astrologiji je Merkur naš hitri, ostri, pametni arhetip. Vlada vsem stvarem, povezanim s komunikacijo, razmišljanjem, prevozom, urniki, logistiko in učenjem.

Kaj prinaša tokrat?

Letos bo štirikrat retrograden, 9. september označuje začetek našega tretjega cikla. Merkur začne svojo retrogradnost v znamenju tehtnice, nato pa 23. septembra preide v devico in tam ostane do konca retrogradnosti 1. oktobra. Tehtnica je mirno znamenje ravnotežja, harmonije, lepote, partnerstva in odnosov. Označuje sodelovanje, združevanje z drugimi in nosi dar ustvarjanja harmonične, pravične, uravnotežene in enake dinamike v vsaki interakciji. Prav tako je zračno znamenje, kot Merkur, in je povezana z mentalnimi sferami. Iz uma sprejema informacije, deli, komunicira in usmerja. Kot vsa zračna znamenja ima tudi dar, da stopi nazaj in na nekaj pogleda objektivno.

Preglejte dinamiko z ljudmi

Ko se Merkur, tehtnica in ta čudovita retrogradna energija združijo, dobimo dvotedensko priložnost, da pregledamo dinamiko v naših odnosih – romantičnih, prijateljskih, poslovnih, družinskih ali v katerem koli drugem. Pazimo, kako komuniciramo z vsakim od njih, skupaj ustvarjamo, zrcalimo drug drugega, skupaj rastemo. Med vsakim od nas se giblje energijski tok in to je priložnost, da na harmoničen način pregledamo ustne ali neizrečene dogovore in dinamike, ki jih imamo z ljudmi v našem življenju. Vabimo vas, da izkušnjo vsakega od svojih partnerstev pregledate, preletite skozi svoje zavedanje, opazujete, kako se počutite zaradi nje, in razmislite, ali je usklajena z vašimi vrednotami in perspektivami. Ravnovesje in harmonija sta ključni besedi. To je priložnost za poštene dogovore, komunikacijo in poti. Tehtnica želi, da ima vsaka vpletena oseba enako korist.

Postanite najboljši

Zemeljsko znamenje, devica, prinaša prizemljenost v naš pristop do življenja, praktičnost, celo logiko. V astrologiji ji vlada Merkur, zato je to sodelovanje zodiaka in planeta udobno in podporno. Dobro sodelujeta. Devica govori o majhnih korakih, ki sestavljajo naše življenje. Naše navade, rutina, vzorci, razmišljanja, cikli. Po naravi je zdravilno znamenje, ki se zaveda največjega potenciala v vseh stvareh in ima visoke standarde, ko gre za doseganje tega potenciala. Ko se Merkur 23. septembra retrogradira v devico, je to povabilo za teden dni, da postanemo svoji največji zdravilci z vsakim majhnim korakom, ki ga naredimo, in odločitvijo, ki jo sprejmemo. Vsako naše dejanje ima možnost, da služi našemu potencialu – ali pa ne. Sami sebi smo lahko največji zdravilci in vemo, katera dejanja nas podpirajo, da postanemo najboljša različica sebe, vključno s prehrano in mislimi, gibanjem in načinom organiziranja naših dni.

Zazrite se v misli in besede

Tretji, vendar ne zadnji retrogradni Merkur leta želi, da vse korake naredite z namenom, da z njim razmišljate in komunicirate. Zahteva, da ste prisotni in aktivni udeleženec pri ustvarjanju poti, po kateri hodite, ter vas vabi, da ustvarite navade, rutine, vzorce in sisteme, ki vas držijo in podpirajo na tej poti. Je povabilo, da dovolj upočasnite, da opazujete misli, ki jih mislite, in besede, ki jih izgovarjate, ter se zavedate, kako oblikujejo vaše življenje. To je povabilo, da pregledate in posodobite dinamiko v svojih odnosih, način medsebojnega sodelovanja in način govora z drugimi, pa tudi način, kako drugi govorijo z vami. Ustavite se in proučite navade, rutino in cikle, v katerih živite in iz katerih ustvarjate. To je priložnost, da nezavedno vzorčenje prenesemo v zavest, da se lahko namenoma odločimo, ali želimo še naprej živeti na določen način in hoditi po določeni poti.

Čas za posodobitev sistema

S tem ponovnim obiskom starejših ciklov, ljudi, dogodkov in projektov je priložnost za odločitev. Ali sem še vedno v skladu s tem poglavjem svojega življenja, ali ga lahko posodobim, da bo odražalo, kdo sem zdaj, v tem trenutku, ali pa sem se pripravljen posloviti od njega? Ko Zemlja začne dohitevati Merkur in se njegova retrogradnost leta 2022 konča, obstaja priložnost, da vso energijo usmerimo v zdaj, da posodobimo svoje življenje in sebe ter začnemo oblikovati jasno pot naprej, ki je namensko ustvarjena in usklajena z našim namenom.