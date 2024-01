V 10 letih bomo dobili prvega bilijonarja - v lasti bo imel za 1000 milijard vredno premoženje

V švicarskem Davosu je potekalo redno zimsko srečanje Svetovnega gospodarskega foruma, nekakšnega neformalnega vsakoletnega srečanja najpomembnejših svetovnih gospodarstvenikov in politikov. Že vrsto let dejanski svetovni vplivneži in odločevalci radi razpravljajo o prihodnosti našega planeta, o političnih in gospodarskih težavah in problemih, kako jih reševati in podobno. Ker gre za zbor samih pomembnih ljudi, je vanje uprtih veliko medijskih luči. Ker ti gospodje in dame radi povedo kakšno besedo tudi o moralnih dilemah, ki tarejo naše družbe, denimo, tudi o čedalje večjem razkoraku med na...