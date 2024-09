Branje za jesenske dni

Lidija Dimkovska: EMŠO

Cankarjeva založba

Grški Ciprčan Nikos Avraam je zaradi turškega vdora na Ciper poleti 1974 prisiljen zapustiti svoj dom v Varoši, obenem pa ga zaznamuje misteriozni družinski spor, o katerem nikoli ne spregovori. V spor naj bi bila vpletena njegova žena Milka, s katero sta se spoznala v hotelu, kamor je prišla iz Jugoslavije kot sezonska delavka, z njim zanosila in ga prepričala, naj v kaosu vojnega udara ne išče svojih domačih, temveč naj raje z njo odide v Makedonijo. Tam dobi novo družino, v kateri se apatično prepusti enolični vsakdanjosti.

Katixa Agirra: Matere ne

Založba Malinc

Mati umori svoja desetmesečna dvojčka. Neka druga mati, neimenovana glavna junakinja in pripovedovalka romana, pa bo kmalu rodila. Med rojevanjem se nenadoma zave, da je nekoč spoznala detomorilko. S tem se začne njena obsedenost, da bi razumela njo in ozadje storjenega zločina. Zato v službi zaprosi za neplačan dopust, ki ga ne nameni vzgoji svojega otroka, temveč ustvarjanju in pisanju. Knjiga je preplet kriminalke, grozljivke, esejističnega zapisa, novinarske kronike in pisateljskega dnevnika.

Ana Schnabl: September

Beletrina

Najprej je ves Evelinin svet velika družinska hiša z malo prostora. Tam se v stene zažirajo očetove grožnje in agresivni izbruhi. Ko se prizorišče razširi na učilnice in šolske hodnike, vanjo butajo zbadljivke, ki jih poskuša preglasiti s praznino v želodcu. Medtem ko se navzven iz briljantne deklice razvija v svojeglavo najstnico in samostojno žensko, se v njej dolbejo luknje. Zaupnica pripovedovalka jih z občutkom odstira. Iz Evelininih spominov, shranjenih telefonskih sporočil, fotografij in dnevniških zapisov izpisuje njeno zgodbo.

Irena Cerar: Svetišča narave

UMco

Popolna jesenska knjiga! Avtorica se je za sedem tednov odpravila v naravo, da bi vsakega od najbolj značilnih slovenskih habitatov (gozd, jame, gore, mokrišča, reke, morska obala, kulturna krajina) izkusila na lastni koži. Poti in bivanja so jo vodili od samotne koče v divjini kočevskega gozda, med pastirje in volkove v planine pod obronke slovenskih gora, ob rečne struge prekmurskih ravnic, kjer je nepričakovano izkusila katastrofalne poletne poplave, v Škocjanske jame z bogato raziskovalno zgodovino, na slovensko obalo ...

Elizabeth Gaskell: Sever in jug

Založba Miš

Margaret Hale živi z očetom duhovnikom in nadvse občutljivo materjo na podeželju južne Anglije. Obožuje takšno življenje, saj je nekaj let živela pri sestrični v hrupnem Londonu. Oče se nenadoma odloči, da ne bo več duhovnik in bo raje poučeval. Zato se morajo z idiličnega kmetijskega podeželja preseliti na hladen industrijski angleški sever. Tam Margaret spozna tovarnarja Johna Thorntona in povsem drugačno življenje, kot ga je bila vajena na jugu.

Jerca Cvetko: Padam na besede

Cankarjeva založba

Štiridesetletna Iris je tako vpeta v stresno kariero napovedovalke na prireditvah, da se ne zmeni za tiktakanje svoje biološke ure. Ko jo zapusti dolgoletni partner, se ji življenje obrne na glavo. Najame garsonjero in poskuša spraviti svoje življenje v red. Na predlog prijateljice si naredi profil na tinderju in začne hoditi na zmenke, ki pa so vedno bolj bizarni. Nekaj usodnih naključij jo pripelje v čudovito brunarico na periferiji, v kateri se počuti kot doma. Kakšno je življenje, ki si ga želi tu začeti? In s kom? Kdo je skrivnostni kipar, ki je postavil brunarico?