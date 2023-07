Borka apokaliptičnega kulta na prostosti

Ko so minuli teden po 53 letih izpustili iz zapora 73-letno Leslie Van Houten - Lulu, sicer leta 1971 obsojeno na smrt zaradi aktivnega sodelovanja pri enem od umorov kulta zloglasnega morilca Charlesa Mansona, so se mnogi po svetu spomnili na enega najodmevnejših in po nekaterih navedbah tudi najprelomnejših dogodkov iz poznih šestdesetih let in takratnega časa uporništva množične pop kulture in hipijevstva. Gre seveda za medijsko najbolj odmeven umor Sharon Tate, devet mesecev noseče žene znanega režiserja Romana Polanskega, ki je zlasti v krogih Hollywooda in takratne popularne kulture imel izjemno močan vpliv in odziv.

Sharon Tate je bila ena največjih igralskih talentov v drugi polovici šestdesetih let minulega stoletja, bila je tudi manekenka in model, zato je bila zelo znan obraz v množičnih medijih. Januarja 1968 se je poročila z Romanom Polanskim, ki se je, potem ko je požel slavo s svojim prvim filmom, posnetim v hollywoodski produkciji, Rosemaryjin otrok, preselil iz Francije v Združene države Amerike. Kakor da bi kaj slutil, je njegov ameriški filmski prvenec psihološki triler, ki govori o nosečnici, ki sumi, da jih hoče skrivnostni in zlobni kult vzeti otroka in ga žrtvovati v svojih ritualih.

Morilsko divjanje

Pokol, ki je tako pretresel Hollywood in tudi celotne Združene države, se je zgodil v noči na 9. avgust 1969, ko so člani rasističnega in povsem sprevrženega kulta z Mansonom na čelu vdrli v hišo v ulici Cielo Drive v Benedict Canyonu na Beverly Hillsu v severnozahodnem delu Los Angelesa, kjer sta živela Polanski in Sharon. Par je hišo malo pred vdorom Mansona in njegovih podivjanih sledilcev kupil od glasbenega producenta Terryja Melcherja. Ta Mansonu, ki je bil nesojeni glasbenik in je pri takrat svojih 35 letih več časa preživel v zaporih kot na prostosti, ni hotel izdati glasbenega albuma. Manson najverjetneje ni vedel, da v hiši ne živi več Melcher, zato je na usodno noč tam naletel na nosečo Sharon Tate, ki je v družbi štirih prijateljev čakala na moževo vrnitev iz Londona. Na njegovo srečo je letalo iz Londona zamujalo, zato je preživel morilsko početje ponorelega kulta, ki so zverinsko pobili pet prijateljev; s Sharon je umrl tudi njen nerojeni sin, ki naj bi ga ob rojstvu poimenovala Paul Richard. Žrtve so Manson in njegovi najprej ubili s strelnim orožjem, posel pa dokončali z noži: preiskovalci so našli 102 ureznini!

Naslednjo noč je tolpa Charlesa Mansona vdrla v bližnjo hišo v kanjonu Benedict, kjer so Manson ter njegovi sledilci Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Charles Watson in Leslie Van Houten, zverinsko umorili trgovca z živili Pasqualina Antonia LaBianca in njegovo ženo Rosemary. Morilci so obe žrtvi z noži prebodli kar 67-krat.

Policiji je šele po nekaj mesecih uspelo povezati oba pokola in ugotoviti, kdo stoji za zverinstvi. Los Angeles je bil šokiran, ustrahovan in ohromljen. Nekateri hollywoodski zvezdniki, ki so umore povezovali s sovraštvom do zvezdništva, so zapustili mesto, med njimi tudi legendarni pevec Frank Sinatra, drugi so si priskrbeli orožje in se z njim prevažali po losangeleških ulicah: mediji so večkrat ujeli legendarnega igralca Steva McQueena, kako se po Hollywoodu vozi s puško na sovoznikovem sedežu. V 48 urah po umorih so prodali več kot dvesto pištol in pušk. Kmalu se je razširil glas, da naj bi bili umori povezani z drogami. Ovdoveli Polanski, čigar temačni filmi so se pred njegovimi očmi vse bolj spreminjali v resničnost, je moral sklicati tiskovno konferenco in prepričevati javnost, da njegova žena ter prijatelji niso uživali mamil in da vsebina njegovih filmov nikakor ni povezana z vzrokom umorov.

Bizarno sojenje

Decembra 1969 je uspelo tožilstvu v Los Angelesu sestaviti obtožnico proti Mansonu, 21-letni Susan Atkins, 22-letni Patricii Krenwinkel in 20-letni Leslie Van Houten. Glavnemu morilcu, 24-letnemu Tedu Watsonu, so sodili posebej. Vse tri obtoženke, njihovo vedenje in izjave je Manson ves čas nadziral in usmerjal, so se med procesom bebasto obnašale in hihitale ter prepevale pesem, ki jo je napisal Manson, ta pa je teatralno nastopal pred sodniki, poroto ter, seveda, kamerami. Tudi drugo dogajanje med sojenjem ni bilo nič manj bizarno. Še preden so obtoženi sploh sedli na zatožno klop, je Hollywood o umorih in Mansonovi združbi že snemal dva filma – Mansonovi so postali del množične kulture. Sredi procesa se je z obtožbo Mansonovih oglasil takratni predsednik Richard Nixon in bil zato deležen ostrih kritik, češ da s svojim mnenjem prejudicira sodbo. Mansonov odvetnik je bil umorjen, menda ker se Manson naj ne bi strinjal z načinom njegove obrambe. Ko so bili obtoženi obsojeni na smrt, so si protestno obrili glavo in se posmehovali odločitvi sodišča.

A so se smrtni kazni vsi obtoženi izognili, ko jo je kalifornijsko vrhovno sodišče leta 1972 odpravilo iz zakonika zvezne države Kalifornija. Charles Manson je umrl naravne smrti 19. novembra 2017 v kalifornijski kaznilnici. Dočakal je 83 let. Susan Atkins je umrla v zaporu leta 2009, Patriciji Krenwinkel je prizivno sodišče lani odobrilo pogojni izpust, a je še vedno za zapahi, prav tako je zaprt tudi Ted Watson. Na prostosti je zdaj le Leslie Van Houten, ki bo leto dni živela v prehodni, varovani nastanitvi, da se po več kot pol stoletja za zapahi navadi živeti na prostosti. Van Houtonovi je prizivno sodišče pogojni izpust odobrilo že leta 2020, a je bil najprej proti kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki mora odobriti takšne odločitve, spomladi pa je sporočil, da se ne namerava boriti proti odločitvi državnega prizivnega sodišča o pogojnem izpustu, ker je »pokazala izredna rehabilitacijska prizadevanja, kesanje in realistične načrte«, ima pa tudi podporo družine in prijateljev.

Leslie Van Houten je sicer na zaslišanju za pogojni izpust leta 2016 pojasnjevala, da so bili umori, ki jih je Mansonov kult storil konec šestdesetih let, začetek rasne vojne med belci in črnci, za katero je Manson verjel, da se bo začela, in jo je poimenoval Helter Skelter po pesmi skupine Beatles. Dodala je, da je svoje privržence pripravljal na boj in življenje v podzemnih bivališčih v puščavi. Van Houtonova je bila nekdaj srednješolska navijačica in kraljica maturantskega plesa, ki je pri 14 letih, po ločitvi staršev, izgubila nadzor nad svojim življenjem. Začela je uživati mamila in zanosila, a jo je mati po njenih besedah prisilila, da je splavila. Postala je najmlajša Mansonova privrženka, njegove pripadnike je spoznala na starem filmskem ranču na obrobju Los Angelesa, kjer je Manson ustanovil svojo tako imenovano družino privržencev.