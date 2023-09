Bolečina v mišicah mora miniti v nekaj dneh

Mišična bolečina se lahko pojavi kaj hitro po vadbi, največkrat pa nas doleti dan pozneje. Običajno sledi treningu, ki je bil napornejši kot sicer, ali pa vadbi, ki smo se je lotili po daljšem premoru. Kakor koli že, bolečina, ki je posledica drobnih poškodb v mišičnih vlaknih, nikakor ni prijetna in žal tudi ne tako kratkotrajna, kot bi si želeli. Vsekakor pa je obvladljiva in praviloma ni skrb vzbujajoča, mirijo strokovnjaki, in celo dobrodošla, saj nas opozarja tudi na potrebo po spremembi režima.

Počasno stopnjevanje

Če bolečina povsem izgine nekje v treh dneh, nam telo sporoča, da lahko vadbo stopnjujemo, saj smo pripravljeni na napredek, vsekakor pa tokrat uberemo nekoliko uvidevnejšo in previdnejšo pot. Dolgotrajne tegobe pa opozarjajo, da je treba upočasniti konje. Najbolje kar počitek in regeneracija, kar pa seveda ne pomeni izključnega poležavanja, ampak zmerno telovadbo, denimo počasno kolesarjenje, hojo in plavanje pa jogo in nežno raztezanje. Ko bolečina mine, lahko znova stopnjujemo obremenitev, a tokrat po pameti in brez pretiravanja, sicer se nam bodo mišice znova uprle. Ne le z nadležno bolečino, ampak s poškodbo.

Mišice redno podpiramo tudi z ustrezno prehrano.

Mišično bolečino lahko blažimo s hladno kopeljo in masažo, redko zdravniki priporočajo protibolečinska sredstva. Kot rečeno, je težave s preudarnostjo najbolje preprečevati, pri tem pa telo podpiramo tudi z ustrezno prehrano, ki naj bo bogata z minerali, kot je magnezij, in vitaminoma C ter E. Pozor, če težave vztrajajo več dni in se celo stopnjujejo, če se pojavijo otekline, slabo počutje in drugi nenavadni znaki, čim prej poiščemo zdravniško pomoč.