Bo Luka Dončić kot Michael Jordan?

Šov se je začel. Zmago Sagadin, trofejni slovenski trener, bi rekel, da je liga NBA cirkus v rednem delu. Verjetno ni daleč od resnice, saj pogreša resno in zavzeto obrambo, ki je temelj uspeha in tista, ki osvaja naslove. V rednem delu lige NBA pač ne. Gre pa Američanom priznati, da so iz športa naredili posel. Koliko je pri tem še tistih pravih emocij, pa je že drugo vprašanje.

Že 79. sezona severnoameriške lige NBA se je začela, o tem ni dvoma. Naslov prvaka brani Boston, ki je v finalu s 4: 1 odpravil Dallas Luke Dončića. Slednji je vstopil v novo sezono motiviran, in to je jasno že po prvih tekmah ter po besedah njegovih sopotnikov, da že lep čas ni bil tako fizično pripravljen. Tekmovalnost in igrivost pri Luki nista bili nikoli vprašljivi.

Na delovni temperaturi

Letošnje poletje za 25-letnega Luko ni bilo uspešno, reprezentanca je klavrno nastopila na kvalifikacijah za olimpijske igre. Ker niso šli v Pariz, je imel Luka več časa za počitek, regeneracijo, posledično tudi za pripravo na novo sezono, pred katero pa je imel spet težave z mečno mišico, zaradi katere je izgubil teden dni priprav. Pred začetkom sezone ni odigral niti ene pripravljalne tekme.

A ko je šlo zares, je bil pravi, čeprav je zadnjo resno tekmo odigral 6. julija. Na uvodni tekmi je tri mesece in pol zatem Dallas s 120:109 premagal San Antonio, Luka pa je že bil na delovni temperaturi: 28 točk, 10 skokov, osem podaj. Na prvem gostovanju je Phoenixu kljub porazu že natrosil 40 točk. Če se po jutru dan pozna, nas bo Dončić tudi v tej sezoni razvajal s presežki.

Klay imel tremo

Dallas je okrepil ekipo pred novo sezono: najvidnejša okrepitev je izjemno izkušen 34-letni Klay Thompson, ki je bil pred prihodom v Dallas kar štirikrat prvak lige. Pripeljan je bil zato, da pomaga tudi Luki. Nova okrepitev je k prvi zmagi dodala 22 točk, od tega šest trojk. »Igrati s fantom, kot je on, je zelo enostavno. To ti precej olajša življenje, to olajša življenje celotni ekipi. Tako dobro se je gibal. Res je bil super,« je novinca hvalil Dončić. »Čutil sem živce, bil sem zelo nemiren, a na srečo to mine po nekaj minutah. Ko vidiš, da ti gre, ko dosežeš prvi koš, se počutiš odlično,« pa je Klay priznal, da je imel malce treme ob debiju.

Jordanu je uspelo

Zvezdnik z očetom Jamesom Jordanom. Michael se je po očetovi smrti jeseni 1993 celo umaknil iz košarke, a se je nato vrnil. FOTO: Reuters

Dončić je tako vstopil v 7. sezono v NBA. Izkušenj ima dovolj, ekipa je doživela dovolj sprememb, da je godna za naskok na vrh. To so ne nazadnje potrdili v lanski sezoni, ko so se prebili skozi sila zahtevno rešeto zahodne konference in klonili šele v finalu. Letošnja sezona je posebna tudi zato, ker je za Luko sedma. Michael Jordan, verjetno najboljši košarkar vseh časov, je ravno v svoji sedmi sezoni prvič osvojil naslov prvaka. Tudi zato ob napovedi in uvodu sezone številni opozarjajo, da je napočil čas, da tudi Luka naredi ta korak.

Toda kljub Dončićevim dosežkom analitiki lige NBA še vedno ne spoštujejo zvezdnika Dallasa. Bolje rečeno: še posebno eden je tak: to je Kenny Smith, ki Dončićeve dosežke že vrsto let daje v nič. Smith je del kultne ekipe oddaje Inside the NBA, kjer mu družbo delata še Shaquille O'Neal in Charles Barkley. Oba sta Dončića v svojih napovedih uvrstila med prve tri kandidate za naziv najkoristnejšega košarkarja sezone. Le Kenny Smith je napovedal drugače: Dončića je uvrstil na šesto mesto. Pred njim so bili Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, LeBron James in Giannis Antetokounmpo. Tako vsaj pravi 59-letni Kenny Smith, športni komentator in nekdanji košarkar, ki je v ligi NBA igral med letoma 1987 in 1997 kot član moštev Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Detroit Pistons, Orlando Magic in Denver Nuggets, s Houstonom pa je dve leti zapored (1994 in 1995) osvojil naslov prvaka lige NBA.