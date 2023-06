Berlinski sejem SoundBooth je pravi raj za ljubitelje sintesajzerjev

Sredi maja je v Berlinu potekal SuperBooth, največji evropski sejem sintetizatorjev, se pravi glasbenih inštrumentov, pri katerih se zvoki proizvajajo elektronsko, najsibodi analogno ali digitalno. Ideja je zrasla že pred več kot dvajsetimi leti, ko so se ljubitelji in ustvarjalci najrazličnejših sintetizatorjev zvoka dobivali ob robu velikega glasbenega sejma Musikmesse v Frankfurtu. Leta 2015 se je mali postranski sejem preselil iz Frankfurta v Berlin in postal specialistični sejem glasbene opreme. Leto pozneje se je na SuperBoothu predstavljalo že 96 razstavljavcev. Zdaj jih je na stotine in med njimi niso le proizvajalci sintetizatorjev, ampak tudi druge avdioopreme, brez katere si ne predstavljamo glasbene produkcije.

SoundBooth je iz obrobnega sejma zrasel v največji evropski sejem sintetizatorjev.

»Klasični« sintetizatorji

Na SuperBoothu 23 so svoje stvaritve kazali tako mali kot veliki proizvajalci. Sloviti Oberheim je pripeljal namizno različico svojega osemglasnega analognega sintetizatorja OB-X8, ki je, zaradi vezij klasičnih Oberheimovih sintov, sposoben proizvesti vse tiste zvoke, ki so iz Oberheima naredili legendo, in še več.

UDO super gemini je strašen stroj. FOTO: UDO Audio

Za najboljši sint na sejmu so pri britanski reviji MusicRadar razglasili model super gemini britanske družbe UDO Audio, pri katerem so za osnovo vzeli svoj priznani sintetizator super 6, ki se je zgledoval po legendarni Rolandovi analogni seriji jupiter, in vse skupaj še nadgradili. Rezultat je sint, ki je sposoben proizvesti podobne mogočne zvoke kot yamaha CS-80 (pomislite na glasbo iz prvega Iztrebljevalca), jih obdelati na podoben način in še po svoje sodobno nadgraditi.

ARP odyssey DIY kit za domače mojstre FOTO: ARP

Pri japonskem Korgu, ki od leta 2015 s soustanoviteljem družbe ARP Davidom Friendom oživlja legendarne ARP-ove sintesajzerje, so poskrbeli tudi za domače električarje oziroma tiste, ki bi si radi sestavili sintetizator zvoka. Kupci ARP odyssey DIY kita bodo lahko sestavili prenovljenega odiseja, in to brez cinkanja: treba je le pravilno zložiti že pripravljene plošče in ohišje, in to je to.

Behringer se je zadnja leta lotil vrste klasičnih sintov, med katerimi je tudi prophet 600. FOTO: Behringer

Seveda ni manjkal niti nemški Behringer, ki se je zadnja leta lotil vrste sodobnih predelav klasičnih sintetizatorjev. Na sejmu je veliko zanimanja požel behringer pro-800, ki ni le reinkarnacija klasičnega propheta 600 v namizni obliki, ampak je še pošteno nadgrajen in razširjen, s čimer omogoča še več ustvarjalnosti. Veliko prahu je dvigoval tudi Behringerjev polmodularni tolkalski sintesajzer edge, ki v času sejma sploh še ni bil na prodaj. Edge je obiskovalce navduševal z bogatim zvokom bobnov in enostavnim sekvencerjem.

Polmodularni tolkalski/bobnarski sintetizator s sekvencerjem FOTO: Behringer

Sinteza zvoka malce drugače

Akaijev MPC one+ je narejen za hitro ustvarjanje ritmov. FOTO: Akai

Za tiste, ki želijo hitro in enostavno ustvarjati nove ritme, je japonski Akai pokazal novi vstopni model samplerja in sekvencerja v enem MPC one+, ki ima več pomnilnika, dodali pa so mu tudi wifi vmesnik za še lažjo povezljivost.

Erica synths steampipe obvlada pihala. FOTO: Erica Synths

Zelo zanimiv je tudi erica synths steampipe, digitalni sintetizator, ki ustvarja zvok pihal s t. i. fizičnim modeliranjem. Gre za precej nišni izdelek, a zelo zanimiv za tiste, ki želijo izvleči največ iz simulacije oziroma ustvarjanja zvokov pihal, pa naj gre za navadno flavtico ali popolnoma odbit zvok orgel.

Med procesorji zvoka je kraljeval beli ali črni multiefekt elektron analog heat +FX, ki glasbeniku ponuja od kompresorja in distorzije prek izenačevalnika zvoka in filtra do bogatih reverbov in delayev. Z le nekaj obrati gumbov je mogoče iz povsem običajnega zvoka dobiti nekaj novega in svežega, saj analog heat +FX omogoča različne kombinacije vezav efektov.

Reasonov objekt simulira resnične inštrumente. FOTO: Reason

Za konec pa poglejmo še v svet virtualnih sintetizatorjev, torej tistih, ki »živijo« v računalniku. Ogromno zanimanja je požel objekt, sintetizator resničnih akustičnih zvokov švedske družbe reason, ki že dolga leta ustvarja prave pravcate virtualne studie. Objekt pa ni omejen le na simuliranje resničnih glasbil, ampak omogoča tudi najbolj nore kombinacije inštrumentov in načinov igranja, s čimer se glasbeniku odpirajo popolnoma nova polja zvokov.