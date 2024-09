Barve dvignejo razpoloženje

Kljub temu da se pogosto pritožujemo nad poletno vročino in zimskim mrazom, pa je prav spreminjanje letnih časov nekaj, kar pogrešajo mnogi, ki živijo v krajih z večnim poletjem, zimo ali pomladjo. Pozdravimo zato prihajajočo jesen, četudi morda komu ne ustrezajo večja količina dežja, krajši dnevi in bolj turobno vzdušje. Vsaj na slednje lahko vplivamo z malce drugačnimi dekoracijami v domu, ki naj vsebujejo veliko ambientalne svetlobe, vonje, ki nas bodo pogreli, ter barve, ki bodo dvignile razpoloženje.

Razkošna miza

Topel vonj sandalovine sprošča. FOTO: Getty Images

Začnemo lahko kar z jedilno mizo: trendi letošnje jeseni narekujejo elemente, ki jih najdemo v naravi, veliko plasti za bogat videz, zemeljske tone in naravne materiale ter sveče in male led lučke. Ko gostimo zabavo ali za prijatelje zgolj pripravimo večerjo, se zato po osrednji okras ne odpravimo v cvetličarno, ampak v naravo. Naberimo divje cvetje, veje, ki jih krasi rdeče in rumeno listje, plodove, ki jih je narava jeseni polna … in sami ustvarimo dekoracijo. Tanjše veje in cvetje razporedimo v vazo, okrog nje položimo koruzne storže, manjše bučke, kostanj, storže … na kar smo pač naleteli.

Obiski bodo očarani, če bomo tudi mizo okrasili z darovi, ki nam jih narava ponuja v tem letnem času.

Serviete ali prtičke popestrimo z vrvjo ali trakom iz jute. FOTO: Getty Images

Takšno okrasje se bo še posebno lepo podalo k rustikalni leseni mizi, zato je ne skrivajmo pod prtom. Namesto njega raje izberimo tekač, najbolje iz lana ali jute, ki ga dopolnimo s posameznimi pogrinjki, prav tako v naravnih tonih in iz naravnih materialov. Tako bomo ustvarili globino in miza bo videti razkošno in bogato. Tudi serviete ali prtički naj bodo iz naravnih materialov in v prav takšnih odtenkih, če se držimo rustikalne teme, jih oplemenitimo s trakom iz jute, lahko tudi zgolj s kosom vrvi, ki jo na rahlo zavežemo okoli prepognjenega servieta. Po mizi razporedimo sveče ali v steklene kozarce zvijemo male led lučke, da bo še bolj čarobno.

Vilinske luči

Z vilinskimi lučmi jesenski večeri ne bodo več turobni. FOTO: Getty Images

Ker pa si razvajanja ne zaslužijo le naši gostje, temveč bi si ga morali večkrat privoščiti tudi sami, po koncu večerje nikar ne pospravimo kozarcev z vilinskimi lučmi, kot jim pravijo v angleško govorečih deželah. Strateško jih razporedimo po prostoru, vmes dodajmo svečo ali dve, pa še kakšen trak z led lučmi, malo nočno lučko … in naj bo to vse, kar zvečer osvetljuje prostor, v katerem se zadržujemo tik pred spanjem. Tako se bo telo umirilo in pripravilo na počitek, spanec pa bo prišel prej, kot če bi tik pred odhodom v posteljo ždeli pod močno lučjo. Da se bo umiril še um, bodo poskrbela eterična olja. Čeprav sivko običajno povezujemo s poletjem, mi pa želimo ustvariti jesensko vzdušje, je njeno olje eno tistih, ki pomirjajo ne glede na letni čas. Bolj toplo vzdušje bomo dosegli z eteričnim vonjem sandalovine, ki je prav tako znano po pomirjujočih učinkih, te pa imajo še olja kamilice, bergamotke, jasmina in ilang ilanga.