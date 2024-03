Ansambel Sladki greh pogreša tiste čase

Ansambel Sladki greh sestavlja šest članov, in sicer Nastja Borinc, Rok Krašovec, Staš Žabot, Igor Sabadin, Dejan Hren in Nejc Težak, ki je tudi njihov vodja oziroma frontman; člani so doma iz Štajerske z okolico. Veseli so, da se lahko pohvalijo s prvim valčkom, ki so ga posneli pred dnevi. Naslov skladbe je Pogrešam tiste čase, pod njo pa sta se kot avtorja glasbe in besedila podpisala Žak Petrič Grajfoner in Valentin Golob, Petrič Grajfoner pa je prispeval tudi aranžma.

Nejc Težak je vodja ansambla. FOTO: arhiv ansambla

»Gre za čustven valček, ki je za vse nas nekaj posebnega tudi zato, ker je to naš prvi avtorski valček,« pravi Nejc. Seveda so zanj posneli videospot, ki je nastal v prekrasnem ambientu gradu Rače, v njem pa nastopajo plesalca Martina Plohl in Davor Stojakovič ter igralca Aleksej Gajser in Amadeja Lavrenčič, ki so poskrbeli, da je videospot igralsko in plesno zelo bogat.

»Snemanje je bilo kar precej naporno, saj smo dan prej igrali na pustovanju v Nemčiji in se vrnili domov šele okoli druge ure zjutraj. Že nekaj ur pozneje pa smo bili na prizorišču gradu Rače, pripravljeni na snemanje videospota. In vsa čast Lidiji Žibret, ki je poskrbela za ličenje in uspešno zakrila naše podočnjake,« nam zaupajo fantje in dekle, ki so veseli prvih lepih odzivov oboževalcev na videospot. »To nam daje voljo in zagon tudi za ustvarjanje novih lastnih skladb, zato se že veselimo nadaljnjih projektov,« še pravi frontman Nejc Težak.

Sladki greh so še mladi in zagnani. FOTO: arhiv ansambla

Povedal je tudi, da so trenutno pred vznemirljivim obdobjem, ko sicer ni veliko nastopov, zato pa imajo več vaj. »Gremo tudi na kakšno zasebno praznovanje rojstnega dne, komaj pa čakamo, da se bodo spet začele veselice in poroke, saj na teh najbolj uživamo,« pravijo člani ansambla Sladki greh, ki so v preteklosti posneli polko z naslovom Kuhar'ca.

V njihovih vrstah sta le še dva študenta, preostali pa so zaposleni, kar pomeni, da je glasba njihov hobi.

Letos se vračajo na Loborfest na Hrvaškem, kjer so pred dvema letoma postali absolutni zmagovalci s skladbo Hočem poljube. »Kar pomeni, da gremo branit naslov,« je dejal Nejc Težak, ki si kot drugi še ni ustvaril družine. »Za to nimamo časa, saj smo običajno cele vikende na odrih. Saj veste, kakšno je življenje muzikantov,« se namuzne.