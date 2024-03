Ansambel Opev je ime dobil med – opevanjem

Ansambel Opev sestavljajo štirje fantje, stari od 21 do 24 let. Alen Polič poje in igra klaviature, Denis Krajnc igra harmoniko in poje, Luka Anžel poje in igra kitaro, Tomaž Simonič poje in igra bas kitaro in bariton. »V tej zasedbi delujemo od oktobra 2019. To je tudi datum, ki ga uradno štejemo za resen začetek delovanja našega ansambla. Sicer pa je sedež ansambla v Kicarju pri Ptuju, kjer je doma naš Alen, preostali člani smo iz okoliških občin. Tomaž je iz Gorišnice, Luka iz Destrnika, Denis pa iz Trnovske vasi. Vsi igramo več inštrumentov, kar nam omogoča širok repertoar, ki zajema narodnozabavno glasbo s štiriglasnim fantovskim petjem, izvajamo pa tudi zabavno, slovensko, hrvaško in angleško pop glasbo. Vedno igramo izključno v živo. Radi pa zapojemo tudi a cappella, ob spremljavi kitare,« pravijo opevovci.

Fantje ne izključujejo, da se ne bi kdaj prijavili tudi na kakšen festival.

Trenutno predstavljajo valček z naslovom Ta pesem, ki ga je napisal njihov kitarist Luka Anžel, lani pa so izdali polko z naslovom Zgodba najina, za katero so melodijo in besedilo napisali sami, pri aranžmaju pa jim je priskočil na pomoč Nejc Cehner, sicer član ansambla Klateži. »Še eno novo polko bomo izdali v začetku letošnjega poletja,« obljubljajo fantje.

V zasedbi so štirje fantje. FOTO: arhiv ansambla

Njihovi začetki sicer segajo v leto 2016, ko so se takrat še trije fantje zbrali na prvih vajah in takoj začeli pridno vaditi in nadgrajevati svoje glasbeno znanje. A, kot rečeno, so zdaj štirje in v tej sestavi delujejo slabih pet let. Pred nastankom ansambla se sicer med seboj niso poznali, jih je pa združila ljubezen do narodnozabavne glasbe. Zdaj pa so tudi iskreni prijatelji. Kar se tiče imena, pa pravijo, da so se ga spomnili povsem spontano. »Na enem od prvih nastopov smo se pred začetkom pridno opevali in tako je preskočila misel na to, da bi se lahko imenovali kar Opev. In tako je ostalo,« pravijo fantje, ki ne izključujejo, da se ne bi kdaj prijavili tudi na kakšen festival. »Letos verjetno ne, saj imamo sezono že povsem zasedeno. Igramo tako na veselicah kot porokah, raznih rojstnodnevnih praznovanjih in tudi maturantskih plesih. Sicer pa nam glasba predstavlja hobi, saj smo trije že zaposleni, le naš Denis je še študent. Se pa najde čas tudi za nogomet,« še povedo fantje, ki so bili nedavno vpeti v pustovanje, saj prihajajo iz krajev, kjer je to del njihove identitete.