Andrej Bajič Šarkezi, prvi ciganski komik pri nas, se odpravlja na slovensko turnejo

Energični Prekmurec Andrej Bajič Šarkezi o sebi rad pove, da je prvi ciganski komik v Sloveniji, ki v svoje nastope zelo rad vključuje glasbo. Ta namreč predstavlja velik del njegovega življenja, a Bajič, ki ga je širša slovenska javnost leta 2021 spoznala v oddaji Slovenija ima talent, v kateri je navdušil s šalami na račun ciganov, se trenutno osredotoča na stand up odre, saj se kmalu podaja na slovensko turnejo s kolegom Aljažem Poredošem.

Na pot v družbi

Ukvarja se tudi z glasbo. FOTO: osebni arhiv

Bajič je iskren in neposreden, predvsem pa drugačen od vseh komikov pri nas. Med njimi ima veliko prijateljev, z mnogimi je že stal na istem odru, a kot pravi, ga od nekdaj najbolj navdihuje Admir Baltić, s katerim je imel priložnost sodelovati. Na odrih pa mu bo v prihodnje družbo delal mladi Prekmurec, prav tako stand up komik Aljaž Poredoš.

»Dobila sva idejo, da bi združila moči v avtorski komediji. Padla je odločitev, da se tega tudi lotiva z vso resnostjo, in verjemite mi, da v najini predstavi ne bo manjkalo šal na račun moje sorte, s katero je trenutno kar precej težav na Dolenjskem,« naš sogovornik brez dlake na jeziku pove, da ga pri Romih moti marsikaj. V predstavi bosta govorila o marsičem, tudi o tem, da bi lahko Slovenci in Romi skupaj sobivali brez večjih težav.

V najini predstavi ne bo manjkalo šal na račun moje sorte, s katero je trenutno kar precej težav na Dolenjskem.

Edinstvena predstava

»Eni od drugih se lahko marsikaj naučimo,« na glas razmišlja Bajič, ki se na odre skupaj s Poredošem podaja že 25. novembra, ko bosta nastopila v Pečarovcih. »Tudi prihodnje leto bi rada začela turnejo prav v Prekmurju, kjer bova najlažje pridobila občinstvo. Če bo predstava uspešna, se bova seveda podala tudi v druge kraje po naši prelepi Sloveniji,« pravi prekmurski stand up komik, mož in oče dveh otrok, hčerke Nie in sina Nijana. Pove še, da je njegov kolega Aljaž velik ljubitelj črnega humorja in da si ga je na njunih nastopih večkrat privoščil, česar mu Bajič ni zameril.

Z mladim komikom Aljažem Poredošem se kmalu odpravljata na stand up turnejo. FOTO: osebni arhiv

»Odzivi so bili odlični. Ker sem se jaz smejal na svoj račun, so se seveda smejali tudi drugi, in prav to je zmagovalna kombinacija. Rad se pošalim, da je začel Aljaž krasti, odkar se druži z mano. Šale, seveda! Jaz pa sem se zaposlil,« se zasmeji Bajič, ki je prepričan, da bo njuna predstava edinstvena, saj si doslej še nihče ni privoščil šal na račun Romov. Vsaj ne v takšnem obsegu in tako iskreno.

»Vztrajen sem, čeprav kruh stand up komikov ni najlažje zaslužen. Honorarji niso visoki, na nekem nastopu je pred mano sedelo zgolj deset ljudi, a jaz pravim, da se vsak trud enkrat obrestuje, in menim, da me zdaj ljudje že poznajo,« se novih projektov veseli simpatični Prekmurec.