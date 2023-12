Kongres je odločil: republikanski poslanec mora iti. Grozi mu najmanj 20 let zapora

Predstavniški dom ameriškega kongresa je konec minulega tedna iz svojih vrst izključil kongresnika Georgea Santosa, obtoženega številnih poneverb in – kot se je izkazalo – kroničnega lažnivca. Newyorški republikanec je šele šesti poslanec v zgodovini ZDA, ki so ga vrgli iz spodnjega doma kongresa, in prvi po letu 2002. A kongresniki so njegovo izključitev izglasovali šele v tretjem poskusu, saj vodstvo republikanske stranke ni bilo ravno navdušeno nad majanjem že tako tesne večine v spodnjem domu parlamenta, nekaterim republikancem pa ni bilo pogodu, da bi iz svojih vrst metali človeka, ki sploh še ni bil obsojen na sodišču ... No, za njegovo izključitev je na koncu glasovalo 311 kongresnikov, 114 jih je bilo proti.

Demokrate so podprli tudi republikanci. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Petintridesetletni politik iz Queensa je v letu, odkar je bil izvoljen za kongresnika, poskrbel za pravo poplavo obtožb in škandalov. Njegove »težave« so se začele že kmalu po izvolitvi novembra 2022, ko je New York Times poročal, da je lagal o karieri na Wall Streetu, diplomah in judovskem izvoru. Odtlej so se obtožbe le kopičile: očitajo mu od tega, da je ogoljufal amiške rejce psov v Pensilvaniji, do tega, da se je zlagal, da je njegova mama umrla v terorističnih napadih 11. septembra 2001.

Če ga bo zvezno sodišče spoznalo za krivega, mu grozi najmanj 20 let zapora.

Na zveznem sodišču New Yorku je tožilstvo vložilo zajetno obtožnico. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Maja je bil na zveznem sodišču obtožen 23 kaznivih dejanj, med njimi goljufanja pri denarnih nakazilih, pranja denarja, kraje javnih sredstev, poneverjanja sredstev donatorjev za kampanjo, poleg tega so ga ujeli pri plačevanju z ukradenimi čeki v Braziliji in prevarah vlagateljev. Santos zavrača vse obtožbe. A to bi v ameriški politiki očitno še nekako šlo, dokler kongresna etična komisija ni ugotovila, da je »vse vidike svoje kandidature izrabil v lastno finančno korist«. Preiskovalni odbor mu očita, da je denar za kampanjo uporabljal za terapije z botoksom, plačevanje računov kreditnih kartic, za počitnice v prestižnem letovišču Hamptons in celo za storitve na spletni platformi onlyfans, kjer uporabniki plačujejo za vsebine, med katerimi so tudi pornografske.