Prazgodovinski človek je bil nabiralec sadežev, lovec in ribič. Še preden je izdelal trnek, je sulico za lov živali predelal v harpuno za ribolov. Trizob v roki je antičnima bogovoma, pri Grkih Pozejdonu, pri Rimljanih Neptunu, dal moč nad morskimi bitji, vključno z ribami, kar priča, da so v tem času lovili tudi z ostmi. Prijatelj Ali, s katerim sva nešteto dni preživela v skupnem podvodnem ribolovu, me je na prelomu zime v pomlad povabil, da obiščeva možakarja, ki izdeluje podvodne puške. Ko sva se vozila proti vasi Ljubno, so ob cesti še ležale zaplate snega. Prej bi pričakoval, da nekdo t...