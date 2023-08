14-letni Jakob Šiftar gre trenirat košarko v Barcelono

Mladi slovenski športniki gredo na tuje. Po boljše razmere, po napredek. Ko pokliče velikan, potem dileme praviloma ni. Tako je bilo tudi v primeru danes 14-letnega košarkarja Jakoba Šiftarja iz Moravskih Toplic. Ta golobradi nadarjeni fant je v torek, 22. avgusta, navsezgodaj zjutraj zapustil rodno grudo in se prek dunajskega letališča odpravil v Katalonijo. Gostilna in šport »Seveda smo vsi veseli, ker gre Jakob korak naprej. Po drugi strani pa si ne predstavljam, kako bo, ko ga ne bo,« je priznal oče Primož, ki bo z ženo in 11-letno Jakobovo sestro ostal doma, v Moravskih Toplicah. Jakob ...