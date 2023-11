Zlatko iz Kranja padel v roke bosanskim policistom

Zoper državljana BiH Zlatka V., ki ima prebivališče prijavljeno v Kranju, je bila vložena obtožnica zaradi domnevne proizvodnje in preprodaje drog. Organi pregona so ga namreč zasačili s skoraj kilogramom kokaina.

Zlatko se je, tako pišejo srbski mediji, 12. oktobra letos v Srbijo pripeljal s svojim golfom in parkiral na enem od parkirišč v Novem Beogradu. Iz vozila je stopil s torbo zelene barve. Policisti so ga ustavili in opravili pregled. V torbi so odkrili PVC-paket s skoraj kilogramom (999,10 grama) kokaina. Pri njem so našli še škatlico cigaret, v kateri je skrival 0,80 grama kokaina.

S seboj je imel 1015 evrov, sto konvertibilnih mark in 8840 dinarjev. Denar in seveda tudi opojne droge so mu zasegli, poroča Radio Sarajevo.