Požari v Dalmaciji: zgorelo najmanj 20 hiš

Najhuje je še vedno na območju mesta Zaton in naselja Raslina pri Šibeniku. Požar, najhujši v zadnjem desetletju pri naših južnih sosedih, je sicer pod nadzorom, gasilci uspešno branijo objekte in zamejujejo širjenje proti Vodicam, k sreči pa so tudi vremenske razmere z občutno manj vetra ugodne za gašenje.

Branili domove

Pri krotenju zubljev pomagajo tudi vojaki, policisti in lokalno prebivalstvo; o poškodovanih civilistih za zdaj ne poročajo, lažje pa se je ranilo nekaj gasilcev, eden med njimi pri padcu v vodnjak, je pa materialna škoda po prvih ocenah zelo velika. Zgoreli so številna vozila, hlevi, plovila in najmanj 20 hiš. Številni prebivalci so v paniki sklenili zapustiti domove, zaradi zaprtih cest so z ladjami evakuirali večino starejših občanov in otroke ter nekaj turistov, preostale meščane, ki so bili pri močeh, pa so prosili, naj ostanejo in pomagajo pri gašenju. Marsikdo je tako branil svoje premoženje ter zemljo, a mnogi so ostali brez dragocenih oljčnih nasadov, vinogradov in pridelka; bilo je apokaliptično, kadilo se je z vsakega dvorišča, nedotaknjeno ni ostalo nobeno drevo, se za glavo držijo domačini, ki že nekaj dni niso zatisnili oči. Požar je izbruhnil v torek blizu Vodic na območju Šibenika in se hitro razširil proti Zatonu ter Raslini, na pomoč so priskoči tudi kanaderji. Na območju šibeniško-kninsko županije je bilo v sredo zaprtih več cest. Jadranska magistrala je zdaj odprta, znova je prevozna tudi cesta od šibeniškega mostu do vhoda v Vodice, zaprta pa ostajata del obvoznice v Vodicah in cesta Vodice–Gaćelezi, so sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.

K sreči ni bil ranjen noben civilist.

»Razmere v Raslini in Zatonu so pod nadzorom,« je sporočil najvišji predstavnik gasilske organizacije Slavko Tucaković. »Čeprav je za gasilci naporna in nevarna noč, so vsi v redu. Lažje je bilo poškodovanih nekaj gasilcev, vendar nič resnega. K sreči ni bil ranjen noben civilist.«