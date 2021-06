Ženska je zažgala hišo, v kateri je spala štiričlanska družina (FOTO)

V družinski hiši v Petrovcih je, ko je v njej spala štiričlanska družina, zgodaj zjutraj izbruhnil požar, ki ga je zanetila 35-letnica, na srečo pa nihče ni bil poškodovan, je v torek sporočila vukovarsko-sremska policijska uprava.Policisti so v sodelovanju z inšpektorjem za požarno zaščito opravili preiskavo, da bi ugotovili, zakaj je zagorelo na lesenem stopnišču hišnih predprostorov. »Ogenj je zajel lesene tramove ter preskočil na streho hiše in pomožnih prostorov, materialna škoda je bila ocenjena na več deset tisoč kun,« so sporočili s policije.Policija bo zoper požigalko, ki so jo že aretirali, vložila kazensko ovadbo, piše 24sata.