Že drugi napad na reševalce: »Slekel se je do spodnjic in grozil, da nas bo pobil«

Iz Hrvaške poročajo, da se je že drugi dan zapored zgodil napad na ekipo medicinske pomoči, navajajo tamkajšnji mediji. Potem ko je bil v Zagrebu v petek napaden voznik, je danes okoli 11. ure prišlo do incidenta v vasi Siverić pri Drnišu.

Eden od članov ekipe, ki je bil na intervenciji, je na družabnem omrežju opisal svojo izkušnjo. »Na intervencijo smo odšli zaradi bolnika, ki je bil po besedah njegove žene nemiren, halucinira in včasih tudi agresiven. Ob prihodu v hišo, ko smo mu jemali podatke, so se začela prve žaljivke na račun mlajšega kolega tehnika. Nato se je spravil na zdravnico, vstal s postelje ter začel preklinjati in groziti,« je razložil.

Po grožnjah zdravniku se je bolnik spravil tudi nanj

»Začel me je spraševati, kaj sem in kdo sem. Ko mu nisem odgovoril, je odprl vrata, preklinjal in mi grozil,« je nadaljeval.

Zdravnik je bolnika zamotil z govorjenjem. Vsi skupaj z opremo so zapustili hišo, bolnik pa jim je sledil. »Slekel se je do spodnjic, preklinjal in znova grozil, da nas bo poklal in pobil, s tem, da se je sedaj lotil še mene tako, da me je odrinil z dvorišča. Poklicali smo policijo, do prihoda policije pa zmerjanje in nadlegovanje ni ponehalo. Ko je prišel policist, je pacient stekel proti meni, me udaril v obraz ter mi razbil očala. Takoj je pristopil policist in ga ukrotil,« je zapisal.

Nato so bolnika namestili v avto in ga v spremstvu policije odpeljali na psihiatrično kliniko v Šibeniku.