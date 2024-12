Zažgali sinagogo, verniki pravočasno zbežali

Zamaskirana moška sta včeraj zjutraj zažgala sinagogo v Melbournu. Policija za zdaj še ni razkrila motiva. Medtem je avstralski premier Anthony Albanese že obsodil napad in ga označil kot antisemitsko dejanje, ki bi lahko ogrozilo življenja ljudi.

Požar je izbruhnil okoli četrte ure po lokalnem času, ko so bili nekateri verniki že pri molitvi v sinagogi Adass Israel, ki stoji v predelu Ripponlea na jugovzhodu mesta. Že uro pozneje bi moralo priti še precej več vernikov.

Nekdo se je spravil nad sinagogo. FOTO: Afp

Požar je hitro zajel večji del stavbe, a ga je gasilcem uspelo izjemno hitro omejiti. Kljub temu je nastala velika gmotna škoda.

Poškodovanih ni bilo. Po navedbah očividcev sta osumljenca polila nekakšne pospeševalce gorenja, da bi povzročila čim večjo škodo.

»Menimo, da je bilo dejanje namerno. Verjamemo, da je bilo načrtovano in usmerjeno. Ne vemo pa, zakaj,« je povedal preiskovalec Chris Murray.

Nastala je velika gmotna škoda. FOTO: Reuters

Domnevna požigalca policija zato še išče, v ta namen pa so okrepili tudi patrulje.

Voditelji judovske skupnosti v Avstraliji so v svojem prvem odzivu dejali, da je bil ta napad gotovo odsev povečanega antisemitizma v Avstraliji. »Nihče v judovski skupnosti ni presenečen. Vedeli smo, da se bo to slejkoprej zgodilo,« je povedal predsednik sveta avstralskih Judov Daniel Aghion.

Požar je izbruhnil okoli četrte ure po lokalnem času. FOTO: Reuters

Pridružil se jim je, kot rečeno, predsednik vlade, in dejal, da bo zvezna policija pomagala državi Viktorija pri preiskavi. »To nasilje, ustrahovanje in uničevanje na verskem kraju so namreč nezaslišani!« je bil ogorčen Albanese. Opozoril je, da je napad ogrozil življenja in je očitno namenjen ustrahovanju skupnosti. Dodal je, da v Avstraliji ni prostora za antisemitizem.