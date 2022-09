Zastrupila je hčerkinega tekmeca: odžejal se je in umrl

Da ne bi hčerkinega uspeha zasenčil tekmec, ga je zastrupila: vztraja, da mu je želela zgolj povzročiti drisko, da bi mu preprečila udeležbo na šolskem dogodku, toda deček je v bolnišnici umrl.

Tragična zgodba prihaja iz indijskega Karaikala, kjer 42-letnica preprosto ni več prenesla, da 13-letnik pri ocenah in tekmovanjih pogosto prekosi njeno hčer. Šolska prireditev jo je privedla na rob pameti, poročajo tamkajšnji mediji, po dopoldanski generalki je namreč dečku zastrupila sok. Naj mu izroči pijačo, je prijazno prosila šolskega varnostnika, ta pa je učencu osmega razreda nič hudega sluteč odnesel stekleničko.

Kmalu po prihodu domov je 13-letnik nenadoma začel bruhati, zato so starši poklicali reševalce; v bolnišnici je še zmogel pojasniti, da je po vaji spil sok, ki mu ga je prinesel varnostnik, poznejši pregled videokamer pa je razodel ne le sošolkino mater, ki je stekleničko izročila zaposlenemu, ampak tudi usoden trenutek, ko je 42-letnica v tekočino dodala neznano snov!

Deček se je nekaj dni še boril za življenje, a njegovo stanje je bilo iz dneva v dan slabše. Zdravniki niso mogli pravočasno ugotoviti, s čim je ženska zastrupila pijačo, izvedeli so le, da je uporabila odvajalne tablete, ki jih je kupila pri okoliškem zdravilcu; prijeli so jo in obtožili umora, mati iz pekla pa se zagovarja, da mu je hotela povzročiti le prebavne motnje in mu tako onemogočiti nastop na prireditvi, da bi bila lahko njena hči v središču pozornosti.