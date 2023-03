Zaradi turbulence na letalu poškodovanih več ljudi

Let nemške družbe Lufthansa iz teksaškega Austina v nemški Frankfurt so v sredo preusmerili na mednarodno letališče Dulles v Washingtonu, ZDA, ker je naletelo na močno turbulenco, med katero se je poškodovalo več ljudi, sedem pa so jih odpeljali v bolnišnice.

Airbus A330 je varno pristal na letališču Dulles, sedem ljudi pa so odpeljali v lokalne bolnišnice, je sporočil tiskovni predstavnik uprave letališč prestolnice ZDA, Washington. Tiskovni predstavnik Zvezne uprave za zračni promet je to potrdil.

Tudi Lufthansa je danes potrdila, da je let LH469 iz Austina v Frankfurt približno 90 minut po vzletu naletel na kratko, a močno turbulenco. Potniki so lokalnim medijem povedali, da je začelo letalo kar naenkrat prosto padati in tisti, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom so skupaj z jedilnim priborom, hrano, pijačo in vsem drugim, kar ni bilo pripeto, poleteli v zrak. Letalo je bilo nekaj sekund v povsem breztežnostnem stanju.

FAA je sporočila, da bo incident preiskala. Turbulence so pogost pojav in običajno niso razlog za preplah, navaja Washington Post.