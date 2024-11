Zaradi enega umora obsojena na smrt, sodili ji bodo še za 13 drugih

Še preden je bila spoznana za krivo vseh domnevnih umorov, so na Tajskem 36-letno Sararat Rangsiwuthaporn obsodili na smrtno kazen. Za to je bila dovolj obsodba za eno kaznivo dejanje umora, za krivo so jo na sodišču v Bangkoku spoznali danes, v primeru, da bo kriva tudi smrti drugih 13 ljudi, pa bo postala najbolj smrtonosna morilka vseh časov na Tajskem.

Ko so ji na današnji obravnavi prebrali obsodbo, se je Sararat menda smehljala, rekla pa ni ničesar, zaradi česar so jo mnogi označili za psihopatko.

Sararat je prijateljico Siriporn Khanwong umorila aprila lani. Skupaj sta odšli na počitnice, nato pa se je po kosilu Siriporn nenadoma zgrudila in umrla. Preiskovalci so na sodišču dejali, da je Siriporn pred smrtjo trpela, se zvijala v bolečinah, Sararat pa naj bi le stala ob njej in jo opazovala, pomagala ji ni.

Morila je osem let

Obdukcija je razkrila, da je Siriporn umrla zaradi zastrupitve s cianidom, njena mama in sestra pa sta posumili, da bi jo lahko zastrupila Sararat in to zaupali tudi policistom, ki so jo začeli preiskovati.

Kmalu so s podobnimi zgodbami na policijsko postajo prišli še drugi, ki so jim svojci prav tako umrli zaradi zastrupitve s cianidom, in ni trajalo dolgo, da so 36-letno mamo dveh otrok aretirali in obtožili zaradi suma storitve kar 14 kaznivih dejanj umora, ki jih je zagrešila od leta 2015 dalje.

Med njenimi žrtvami so bili prijatelji, njen bivši partner in policist, ki ga je Sararat osebno poznala. Motiv za umore naj bi bile finančne težave, je bilo mogoče slišati na sodišču. Sararat je bila zasvojena z igrami na srečo, zaradi česar si je nakopala visoke dolgove, pri prijateljih si je izposojala denar, ko so ga ti zahtevali nazaj, pa jih je povabila na kosilo in jih zastrupila.