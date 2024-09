Žalostna novica iz Avstrije: Slovenca so našli mrtvega

V avstrijskem smučarskem središču Obertauern se je smrtno ponesrečil 54-letni Slovenec. Kot poročajo na spletni strani avstrijskih gorskih reševalcev, se je Slovenec v soboto opoldne odpravil na turno smučanje po sveže zasneženem Tauernu in tam umrl.

Da je 54-letnik pogrešan, so policiji prijavili njegovi prijatelji, ki naj bi ob prijavi dejali, da je bil izkušen smučar, ki je dobro poznal teren. Na turno smuko se je podal izven urejenih prog. Policisti so njegovo vozilo našli na parkirišču pri žičnici Grünwaldkopfbahn, kam se je namenil smučat, pa niso vedeli.

V iskalni akciji je sodelovalo 42 oseb. FOTO: Bergrettung Salzburg

V iskalni akciji je sodelovalo 42 gorskih reševalcev iz Obertauerna, Mauterndorfa, Radstadta, alpska policija in člani enote reševalnih psov so iskali pogrešanega na območju Gamsspitzl, Zehnerkar, Gamsleiten, Seekarspitz in Seekareck, so zapisali na spletni strani gorske reševalne službe. »Pogoji so bili zelo slabi, veliko novega snega je prenašal veter, vidljivost je bila slaba, prisotna je bila tudi velika nevarnost plazov,« so poročale reševalne ekipe. Na območju Seekarecka, na nadmorski višini 1987 metrov, so gorski reševalci ujeli signal lavinskega oddajnika (LVS). Moškega so našli v približno dveh metrih globine pod veliko opastjo. Zdravnik, ki je bil prisoten, je lahko le potrdil smrt.

Ni nobenih znakov, da bi sprožil plaz, dobro opremljen alpinist pa naj bi med vzponom padel z opasti. Alpska policija še preiskuje natančen vzrok smrti, so še zapisali na spletni strani.