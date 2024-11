Zagorel kot bakla! Poglejte, kako je prišel do BMW-ja, in ga zažgal (VIDEO)

Iz hrvaške prestolnice poročajo o incidentu. Zagrebška policija je sporočila, da je v Dubravi zagorelo na osebnem vozilu BMW zagrebških registrskih tablic v lasti podjetja, ki ga uporablja 36-letni moški.

Po opravljenem ogledu je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo, ko je za zdaj neznani storilec pristopil do vozila, ga polil z vnetljivo tekočino in zažgal.

Na družbenih omrežjih se je že pojavil posnetek, na katerem se moški približa avtomobilu. Ko ga je z nečim polil, ga je zažgal in zbežal.