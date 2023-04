Zabava za 16. rojstni dan postala masaker: med žrtvami tudi brat slavljenke

Zabava za 16. rojstni dan v mestu Dadeville na jugu ameriške zvezne države Alabama v soboto zvečer se je končala v krvi. V streljanju so umrle štiri osebe, najmanj 28 pa je bilo ranjenih. Policija je z informacijami še skopa, prav tako še ni znano, ali so napadalca že prijeli.

Prebivalci Dadevilla po tragičnem dogodku molijo za ranjene. FOTO: Facebook

Streli so odjeknili okoli 22.30 po lokalnem času. Nekatere žrtve so še vedno v kritičnem stanju, policisti pa se pogovarjajo s pričami in poskušajo zbrati čim več informacij. Pastor Ben Hayes, ki je tudi kaplan na policijski postaji v Dadevillu, je povedal, da je večina žrtev najstnikov.

Med smrtnimi žrtvami je tudi Philstavious Dowdell, sicer brat slavljenke in nogometaš, ki bi prihodnji mesec končal srednjo šolo in prejel štipendijo za igranje nogometa na eni od univerz v Alabami. Druga žrtev pa je 18-letna Keke Nicole Smith, odbojkarica in vodja atletske ekipe srednje šole. Njeno smrt je na facebooku potrdila njena sestrična Amy Jackson.

Težko je gledati mrtve otroke

Keenan Cooper, ki je bil DJ na zabavi, je povedal, da pred streljanjem ni slišal nobenega pretepa ali spora. »Res je težko gledati vse otroke, ki so umrli. Trupla sem videl pred vrati tako kot drugi in otroci bodo zaradi takih prizorov verjetno travmatizirani.«

Pogosti primeri V soboto se je zgodilo še streljanje v parku v Louisvillu v zvezni državi Kentucky, dve osebi sta umrli, štiri so ranjene. V manj kot tednu dni je to že drugo streljanje v tem mestu. Prejšnji ponedeljek je strelec v eni od bank ubil pet ljudi, več jih je ranil. V slabih štirih mesecih letošnjega leta so v ZDA zabeležili že več kot 160 množičnih streljanj, kar je v povprečju več kot 1,5 incidenta vsak dan.

Cooper je povedal, da je bila zabava za kratek čas prekinjena, ko so udeleženci slišali, da ima nekdo pri sebi orožje. Ljudi, ki so imeli s seboj orožje, so prosili, naj odidejo, vendar nihče ni odšel, je dogajanje opisal Cooper. Nato so odjeknili glasni streli, nekateri so se zatekli pod mizo, na kateri je stal morilec, drugi pa so pobegnili, je povedal.