Avto med sesalniki in mikrovalovkami

Xiaomi je četrti največji proizvajalec mobilnih telefonov na svetu in zdaj hoče enak pečat pustiti še v avtomobilski industriji. S kupejev­sko električno limuzino SU7 je takoj privabil veliko kupcev. V prvih štirih minutah so zbrali 10.000 naročil, mejo 50.000 naročil so presegli v 27 minutah, do konca prvega dne so jih zbrali 90.000.

Na avtosalonu v Pekingu je bil ta model verjetno glavna atrakcija. Gneča okoli SU7 je bila nepopisna, kot da gre za najbolj poseben avtomobil na svetu. Resda je izdelek atraktiven, a kljub temu je naval nepričakovan. Sploh ker si lahko ljudje enak avtomobil ogledajo v Xiaomijevih salonih, v katerih je bistveno manj gneče.

Od zadaj spominja na porscheja taycana.

A to ne pomeni, da v prodajalnah ni vrste. V razstavni salon v središču Pekinga sem se odpravil v ponedeljek dopoldne, torej v času, ko naj bi se v trgovinah gnetlo najmanj ljudi. A v petih razstavljenih avtomobilih je vseskozi kdo sedel, zato se je bilo treba postaviti pred avto in počakati, da se je izpraznil voznikov sedež. Bistveno manj pozornosti so ljudje namenili Xiaomijevim mobilnim napravam, sesalnikom, mikrovalovkam in drugim hišnim pripomočkom, ki so bili na ogled v istem prodajnem salonu.

Najprej sem mislil, da v tem avtomobilu zame, ker sem zelo visok, ne bo prostora, kar je pripomnil tudi eden od domačinov, ki se je sočasno usedel na sovoznikov sedež, toda s pomočjo gumbov za premikanje sedala sem se udobno namestil za volan. Namestiti sem hotel še volan, toda ob njem nisem našel ročice. Iskal sem po meniju, a takoj opazil, da je na voljo samo kitajsko govoreči infozabavni vmesnik. Kitajski »sovoznik« je iskal angleški meni, vendar ga ni našel, zato mi je pomagal namestiti volan prek glasovnega upravljanja. Avtomobil sva hotela preizkusiti tudi na cesti, toda prodajalci so se opravičili, da ta dan nimajo več prostega termina.

150.000 enot bo začetna letna kapaciteta proizvodnje modela SU7.

Do stotice v 2,78 sekunde

V notranjosti ni težko opaziti vrhunskih materialov, česar koli se dotaknete. Enako velja za zunanjost, saj avtomobil z vseh strani pade v oči. Ko se dvigne spojler, se pod njim pokaže posebna ploščica s podatki o moči električnega motorja. Možnosti sta dve: da je notri en motor, povezan z zadnjimi kolesi in z močjo 220 kilovatov, ali dva motorja, pri čemer ima zadaj moč 220 kW in spredaj 275 kW, skupno torej 495 kilovatov in štirikolesni pogon.

Baterijski sklopi so trije. Najmanjši ima kapaciteto 73,6 kWh in obljublja 700 kilometrov dosega, vmesni ima kapaciteto 94,3 kWh in doseg do 850 kilometrov (oba sta v šibkejši različici), pri najmočnejši pa je zraven baterija s 101 kWh in z dosegom do 800 kilometrov. Končna hitrost se giblje med 210 in 265 km/h, pri čemer najmočnejša različica doseže 100 kilometrov na uro v vsega 2,78 sekunde.

Ko so pred nekaj tedni prvič javno pokazali avtomobil, je zraven ponosno stal tudi milijarder in Xiao­mijev lastnik Lei Jun. Poudaril je, da so hoteli ustvariti avtomobil, ki bo podoben tesli in porscheju (predvsem modelu taycan), kar je očitno, tudi če tega ne bi omenil. Razložil je, da so na Kitajskem ljudje dodobra sprejeli električne avtomobile, zato bo čedalje bolj pomembno, kakšni bodo inteligenčni vmesniki in kakovost zaslona na dotik.

V notranjosti je velik infozabavni vmesnik, vendar (za zdaj) le v kitajščini.

Zanimivo je tudi, kako drugače na Kitajskem dojemajo, da je neki njihov avtomobil podoben evropskemu, bolj znanemu modelu. Če bi recimo nekomu iz Mercedesa, Audija, BMW-ja ali Porscheja rekel, da je njihov avtomobil kopija lamborghinija ali ferrarija, bi bil celo užaljen, pri Xiaomiju pa so kvečjemu ponosni, da v njihovem SU7 ljudje vidijo obrise porscheja taycana. Kajti zanje je to priznanje, da znajo narediti prepoznaven in všečen avtomobil.

Proizvodnja v tovarnah Baic

Xiaomi za zdaj še ni samostojen avtomobilski proizvajalec, zato model SU7 delajo v tovarnah Baic (Beijing Automotive Industry Holding). V naslednjih letih si želijo postati eden od največjih avtomobilskih proizvajalcev, toda do uresničitve teh besed je še daleč, zlasti ker so na trg (in še to samo kitajski) za zdaj poslali prvi model. Začetna letna zmogljivost proizvodnje modela SU7 bo 150.000 enot, pozneje jo nameravajo povečati na 300.000 enot na leto, vsekakor pa si želijo odločno vstopiti na ameriški in evropski trg. Model SU7 so preizkusili na tristo lokacijah na Kitajskem. Na ceste so poslali 576 predserijskih vozil, skupno so opravili 5,4 milijona kilometrov.

In kot je zdaj že pregovorno v navadi za kitajske avtomobile, bo cena ugodna tudi pri xiaomiju SU7. Začetna je vsega 215.900 juanov, kar v evrih znaša slabih 28 tisočakov. Najboljša različica se začne pri 299.900 juanih oziroma 39.000 evrih.