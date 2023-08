Za seksi posnetke bivše žene milijardna odškodnina

Ena milijarda in 200 milijonov dolarjev oziroma 1,1 milijarde evrov je odškodnina, ki so jo neki ženski dosodili na sodišču v ameriški zvezni državi Teksas. Zgodba, zaradi katere se je odločila za pravdo, se je začela leta 2021, ko se je ločila od moža. Slednji očitno tega ni prav dobro prenesel, saj se je odločil za posebno zavržno obliko maščevanja. Ker je še vedno imel vse potrebne podatke za dostop do njenega e-poštnega računa pa tudi do njenih računov družbenih omrežij, mu je uspelo priti do posnetkov videonadzornih kamer v hiši, v kateri je po ločitvi spet živela z mamo. Pot do številnih žgečkljivih posnetkov, ki so nastali v spalnici bivše žene, mu je bila tako odprta.

Teksaško sodišče je ženski dosodilo visoko odškodnino. FOTO: Rawf8/getty images

Objavljati jih je začel na spletni strani, in sicer prek povezav do omrežja dropbox, v katerem so bile fotografije oziroma posnetki tudi shranjeni. Da bi bivši ženi res zagrenil življenje, je k ogledu fotografij povabil celo njene sorodnike, prijatelje in sodelavce. Njen odvetnik Bradford Gilde je za Washington Post povedal, da je zaradi vsega razmišljala o samomoru, kasneje so ji diagnosticirali tudi posttravmatsko stresno motnjo.

Da je ženska na sodišču lahko dosegla takšno zmago, gre zahvala strogi teksaški zakonodaji, ki od leta 2015 posebej opredeljuje tako imenovano maščevalno pornografijo. Storilec, ki omenjene posnetke, seveda z namenom, da škodi žrtvi, objavi brez njene privolitve, je lahko kaznovan z maksimalno enim letom zapora in denarno kaznijo od 4000 dolarjev dalje. »Hvaležni smo, da je porota zavzela trdno stališče proti gnusnemu obnašanju obtoženca in proti zlorabi na podlagi fotografij,« je še dejal odvetnik Teksašanke.