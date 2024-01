Za balerino usoden vaniljev piškot

Čez lužo je odpotovala, da bi dala krila obetajoči plesni karieri, tam pa jo je doletela nenadna in nesmiselna smrt. Mlada balerina Orla Baxendale iz Velike Britanije je med bivanjem v ameriški zvezni državi Connecticut umrla po zaužitju vaniljevega piškota, na katerega embalaži ni bilo navedeno, da vsebuje arašide. Usodnega 11. januarja je 25-letnica med druženjem s prijatelji posegla po piškotu iz ameriškega supermarketa Stew Leonard's in doživela anafilaktični šok. Po analizi so ugotovili, da je izdelek vseboval arašide, na katere je bila alergična.

Po nalogu Uprave za hrano in zdravila (FDA) so s prodajnih polic že umaknili približno 500 paketov piškotov, ki so bili na prodaj med 6. novembrom in 31. decembrom. Stew Leonard Jr., predsednik in izvršni direktor trgovske verige, je dejal, da jih dobavitelj Cookies United ni obvestil o spremembi sestavin. Podjetje Cookies United pa nasprotno trdi, da so Stew Leonard's julija prejšnjega leta obvestili o prisotnosti arašidov in da so bili vsi izdelki, ki so bili dostavljeni trgovcu, ustrezno označeni.

Družina preminule balerine je strta. »Orla je bila resnično edinstvena. Plesala je po vsem svetu in živela polno vsak dan. Nikoli si ne bomo opomogli od bolečine, da nam je bila tako nenadoma odvzeta na vrhuncu svojega življenja. Toda hkrati smo zelo ponosni, da smo preživeli 25 let s tako izjemno osebo,« so sporočili.