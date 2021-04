Z molotovkami napadli cepilni center

Brez mask in drug ob drugem v Stuttgartu na protestu

Neznanci so davi vrgli dve molotovki na cepilni center v italijanski Brescii. Po poročanju medijev žrtev ni bilo, je pa nastalo nekaj poškodb na poslopju. Kljub temu so cepljenje proti covidu 19 v centru danes nadaljevali.Policija je sprožila preiskavo dogodka, med drugim pregledujejo posnetke nadzornih kamer v okolici. Odgovornosti za napad ni prevzel nihče. Predsednik dežele Lombardija, kjer leži Brescia,je napad označil za zlobno in nesprejemljivo dejanje.V nemškem Stuttgartu se je danes po navedbah policije zbralo več kot 10.000 protestnikov, ki so izražali nasprotovanje ukrepom, sprejetim za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Kot je sporočila policija, večina ljudi ni nosila mask niti niso upoštevali medsebojne razdalje. Vendar policisti na sicer mirnem zborovanju niso posredovali, ljudje pa so se proti večeru v glavnem že razšli. Dogajanje v mestu je spremljalo več sto policistov. Mestne oblasti so sicer zborovanje dovolile.