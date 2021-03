Z avtom povozil 9 brezdomcev

Številni brezdomci so si na pločniku v podvozu ustvarili zasilno bivališče. FOTO: Mattgush/Getty Images

Je starejši voznik vozil vinjen?

Ameriški mediji poročajo o strahotni prometni nesreči, ki jo je povzročil 71-letni voznik: ta je namreč brez poskusa zaviranja zapeljal na pločnik in zbil več pešcev, po prvih podatkih so bili vsi brezdomci.Trije so umrli na kraju nesreče, šest pa jih je potrebovalo zdravniško pomoč: od teh so jih pet prepeljali v bolnišnico, dva med njimi sta v kritičnem stanju. Policija še preiskuje okoliščine nesreče, a kot povedo priče, je voznik na pločnik zapeljal s polno hitrostjo, dokler ni zadel žrtev, sploh ni poskusil zavirati.»Kakor da bi mu noga zaspala na stopalki za plin,« so povedali zgroženi opazovalci, policija pa zdaj ugiba, ali je morda za volanom zaspal kar voznik,. Ta je po strahotnem trku nemudoma izstopil iz vozila, se prijel za glavo in hitel pomagati ponesrečencem, možem postave pa se je brez upiranja predal; kaj je pokazal test alkoholiziranosti, ni znano, sandiegovska policija je sporočila le, da še ugotavljajo voznikove psihomotorične sposobnosti in morebitni vpliv substanc.Neuradno se je še razvedelo, da je policija nekaj minut pred tragedijo prejela klic o domnevni grožnji na cestah, usodni volvo karavan naj bi namreč že prej pritegnil pozornost mimoidočih zaradi hitre in nevarne vožnje po mestu.Pločnik groze v podvozu blizu univerze v San Diegu je bil za številne brezdomce tega kalifornijskega mesta večidel leta dom; mnogi imajo tam postavljene šotore ali druga zasilna bivališča, v jutranjih urah, ko je vanje zapeljalo osebno vozilo, pa so mnogi še poležavali ali sedeli in se pretečemu vozilu niso mogli umakniti.