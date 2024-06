Vulkan izbruhnil pepel do višine pet kilometrov (VIDEO)

Vulkan Karymsky na Kamčatki, na ruskem Daljnem vzhodu, je danes izbruhnil do pet kilometrov visok steber pepela, ta pa bi lahko prekril naseljena območja, piše srbski N1.

Pepel se širi v smeri severozahodnih naselij v občini Milkovo, ogrožen je naravni rezervat Kronotski, je poročala agencija Interfax.

Na ruskem ministrstvu za izredne razmere poudarjajo, da bo vulkan verjetno še do 28. junija bruhal pepel, ta pa bo padal na naselja. Po podatkih na območju v bližini vulkana ni registriranih turističnih skupin.

Eden najaktivnejših vulkanov

Vulkan je že pred glavnim izbruhom v nebo poslal steber pepela v višino do 2,5 kilometra, kar je vplivalo na letalski promet in lokalne skupnosti. Na območju sedaj velja oranžno opozorilo za lete letal in drugih zračnih plovil.

Vulkan Karymsky, lokalno znan kot Karymskaya Sopka, je sicer eden najbolj aktivnih stratovulkanov na Kamčatki.

Oblasti še naprej pozorno spremljajo razmere.