Vstopil v stanovanje s spuščenimi hlačami in zahteval felacijo! Potem je vzel sekiro ...

Naši južni sosedje poročajo o pretresljivem dogajanju naReki v začetku tega leta. 46-letnega moškega iz Viškova so prejšnji teden pridržali v reškem zaporu zaradi suma poskusa spolnega nasilja nad 66-letno žensko. Po neuspelem napadu je s sekiro ubil njenega psa, drugega hudo poškodoval in povzročil škodo na inventarju v njenem domu, poroča Burin.

Incident se je zgodil minuli torek zjutraj. Napadalec je prišel na naslov žrtve, za katero je vedel, da živi sama. Premaknil je nadzorne kamere nad vhodnimi vrati, nato pa trkal, zvonil in večkrat udaril po vratih. Ko mu je ženska odprla, je vdrl v hišo in v hodniku s spuščenimi hlačami zahteval spolni odnos.

Ženska se je napadalcu uprla in segla po sekiri ob vhodnih vratih. Med prerivanjem sta vstopila v hišo, medtem pa sta njena dva psa lajala in jo poskušala zaščititi.

Psu sodil s sekiro

Eden od psov, petletni mešanec, je napadalca ugriznil v nogo, kar je ženski omogočilo, da je pobegnila na dvorišče. Drugi pes, 13-letni mešanec, je poskušal pobegniti v dnevno sobo in se skriti, vendar ga je napadalec našel in ga hudo poškodoval. Na koncu je s sekiro začel uničevati pohištvo v hiši, nato pa zbežal z avtomobilom.

Napadalca so policisti prijeli, med preiskavo pa so ga premestili na psihiatrično kliniko na Reki, kjer so mu diagnosticirali psihotično motnjo. Po pregledu je bil znova priveden na sodišče, odrejen mu je bil pripor.