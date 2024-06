Vstopil na policijo in šokiral: »Ubil sem ženo, truplo je v stanovanju«

Policija je včeraj v stanovanju v beograjski soseski Rakovica našla truplo ženske, za katero sumijo, da je bila umorjena, navaja Telegraf.

»Ubil sem ženo, truplo je v stanovanju«

Dodajajo, da naj bi moški srednjih let vstopil na policijsko postajo v Beogradu in povedal, da je ubil svojo ženo. Dodal je, da je truplo v stanovanju. Policisti so mu takoj odvzeli prostost, ob prihodu na kraj pa so našli mrtvo žensko. Moški 61-letni Ž. D. naj bi tako ubil 57-letno soprogo A. D. Osumljencu je sodnik že odredil pripor.

Umorjena je delala v Grand produkciji, njena sodelavka Vesna Milanović, ki skrbi za odnose z javnostmi, pa je potrdila njeno smrt.

»Veselje, veselje, nežnost. Vse je ona.« je zapisala.

Soseda zakonskega para v soseski Rakovica sta v šoku zaradi strašnega zločina. »Zdela sta se kot harmoničen par, niti pomislil ne bi, da se kaj takega lahko zgodi,« sta povedala za srbske medije.