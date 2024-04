Vsi so mislili, da je mrtev. So nemškega milijarderja videli v Rusiji z ljubico?

Nemški milijarder Karl Erivan Haub, ki je umrl pred šestimi leti v precej skrivnostnih okoliščinah v švicarskih Alpah, naj bi zdaj živel s svojo ljubico v Rusiji.

Takrat oseminpetdesetletni nemško-ameriški tajkun se je pripravljal na smučarsko tekmo, ko je aprila 2018 izginil v Zermattu v Švici. Milijarderja so nekega jutra videli, kako se sam vzpenja na goro, kar je bilo nenavadno, saj je njegov trener rekel, da je običajno zelo previden in dobro pripravljen. Po tem vzponu se ni nikoli več vrnil v svoj hotel.

Oblasti so sprožile šestdnevno iskanje, v katerem je pet helikopterjev in gorskih reševalnih ekip preiskalo ogromno območje, vendar njegovega trupla niso nikoli našli. Hauba, nekdanjega direktorja in solastnika nemškega supermarketa in maloprodajnega velikana Tengelman Group, je sodišče v Kölnu tri leta po njegovem izginotju razglasilo za mrtvega, za seboj pa je pustil ženo, dva otroka in podjetje s približno 75.000 zaposlenimi.

Njegov mlajši brat Christian je leta 2021 v sodni dvorani prisegel, da nič ne kaže, da je njegov brat še živ. Vendar pa preiskava, ki jo trenutno izvaja nemška televizijska hiša RTL, trdi, da je Hauba identificirala v Moskvi, in domneva se, da je tajkun tam živi z veliko mlajšo ljubico po imenu Veronika Ermilova.

Christian je zdaj pod preiskavo tožilstva v Kölnu zaradi suma dajanja lažnih izjav pod prisego. Po bratovem izginotju je prevzel nadzor nad skupino Tengelman Group. Zdaj pa je, kot trdi, najel posebno službo, ki bo preiskala »govorice«, da je brat še živ.

Kdo je milijarder Haub

Karl Ervian Haub je bil poslovnež ameriško-nemško-ruskega porekla, direktor in lastnik skupine Tengelman. Forbes je ocenil, da je bila družina Huab v času Karlovega izginotja »težka« 6,4 milijarde dolarjev. Karl je bil najstarejši sin ustanovitelja skupine Tengelman, ki je bila ustanovljena leta 1867. Znotraj skupine delujejo številne verige marketov, trgovin z opremo za dom in ostalih trgovin.

Pred dvema letoma so v Alpah našli truplo, za katerega so sumili, da je pogrešani milijarder Haub, a se je na koncu izkazalo, da to ni on, poroča mondo.rs.