Voznik, ki je do smrti povozil rokometašico Majo (18), je divjal po cesti in prehiteval po polni črti (FOTO)

V Dicmu na Hrvaškem, na območju Prisoj v Splitsko-dalmatinski županiji se je v petek zgodila huda prometna nesreča. V soboto dopoldne je v bolnišnici umrla 18-letna sopotnica iz osebnega avtomobila, v katerega se je zaletel v drug avtomobil .

»Policisti so na kraju opravili ogled. Ugotovljeno je bilo, da je 44-letni voznik osebnega vozila vozil vozilo pod vplivom alkohola in z vozilom zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter trčil v drugo vozilo, v katerem so bile tri ženske. O prometni nesreči je bilo obveščeno pristojno občinsko državno pravobranilstvo,« so sporočili s policije.

V nesreči je umrla rokometašica. FOTO: Zvonimir Barisin, Pixsell

Vozil je pod vplivom alkohola. FOTO: Zvonimir Barisin, Pixsell

Kot neuradno izve Slobodna Dalmacija, naj bi voznik z 2,6 promila alkohola v krvi zaspal za volanom in zapeljal na nasprotni vozni pas. Najprej se je mimo pripeljal avto z drugim voznikom, ki je ugotovil, da vozilo drvi proti njemu in se mu zato uspešno ognil, a pristal v jarku ob cestišču. Za njim so vozila dekleta, ki niso imela časa reagirati, saj sploh niso videla, da jim nasproti prihaja avto iz druge smeri.

Prehiteval po polni črti

Priča nesreče je za Novo TV opisala, kako se je na cesti obnašal voznik, ki je povzročil nesrečo. »Vozil je preblizu mene in drugih udeležencev, ni upošteval varnostne razdalje in prehiteval pri polni črti,« je povedala priča.

V nesreči sta bili huje poškodovani še dve deklici. »Druga bolnica, leto mlajša od nje, ki je bila operirana v nočnih urah, je zdaj na intenzivni enoti. Njeno življenje je ogroženo, ima hude poškodbe,« je povedal vodja OHBP Split Josip Krnić.

Dekleta niso imela časa reagirati. FOTO: Zvonimir Barisin, Pixsell

Umrla mlada rokometašica

V nesreči je umrla rokometašica Maja Zorica, članica ŽARK Split. Hrvaška rokometna zveza se je od nje poslovila na Facebooku. »Z žalostjo v srcu in nejevero smo sprejeli vest o tragični smrti naše rokometašice Maje Zorice, igralke ŽARK Split. V mislih in molitvah smo z družino, soigralci, prijatelji iz ŽARK Split in vsemi, v katerih življenjih je ostal neizbrisen pečat in večen spomin na nasmejan obraz naše atletinje. Iskreno sožalje Hrvaške rokometne zveze in celotne rokometne družine. Počivaj v miru,« so zapisali.

Od nje se je poslovil tudi domači klub. »Z žalostnim in strtim srcem sporočamo, da nas je po tragični nesreči pri 18 letih zapustila naša igralka Maja Zorica. Umrlo je srce naše velike borke. Sočustvujemo z družino in izrekamo iskreno sožalje sorodnikom. Njen plemeniti in močan duh, poln življenjske radosti in ljubezni, bo za vedno ostal v naših srcih, mislih in molitvah. Angel naš, počivaj v miru,« so zapisali na straneh ŽARK Split, poroča index.hr.