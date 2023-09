Umrla je rokometašica Maja (18): »Angel naš, počivaj v miru«

Hrvaška športna javnost žaluje, saj je v hudi prometni nesreči umrla mlada in perspektivna športnica. Tako se je tamkajšnja rokometna zveza z objavo na družbenih omrežjih oglasila ob tragični smrti mlade hrvaške reprezentantke Maje Zorice. 18-letna igralka kluba ŽARK Split je nekdanja mladinska reprezentantka, ki je preteklo sezono preživela v Sinju.

»Z žalostjo v srcu in nejevero smo sprejeli novico o tragični smrti naše rokometašice Maje Zorice, igralke ŽARK Split. V mislih in molitvah smo z družino, soigralci, prijatelji iz ŽARK Split in vsemi, v katerih življenjih je ostal neizbrisen pečat in večen spomin na nasmejan obraz naše atletinje. Iskreno sožalje Hrvaške rokometne zveze in celotne rokometne družine. Naj počiva v miru,« piše v sporočilu HRK.

Od malde igralke se je poslovil tudi njen klub ŽARK Split.

»Z žalostjo in strtim srcem sporočamo, da nas je po tragični nesreči pri 18 letih zapustila naša igralka Maja Zorica. Našemu velikemu borcu je ugasnilo srce. Sočustvujemo z družino, bližnjim pa izrekamo iskreno sožalje. Njen plemeniti in močan duh, poln življenjske radosti in ljubezni, bo za vedno ostal v naših srcih, mislih in molitvah. Angel naš, počivaj v miru«.

Po nepotrjenih podatkih hrvaških medijev je bila Maja Zorica ena od udeleženk prometne nesreče, ki se je pozno zvečer zgodila v občini Dicmo. Tam je 44-letnik pod vplivom alkohola zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, v katerem so bila tri dekleta.